Jika Anda Sedang Mengalami Kesusahan Mencari Ide, Cobalah Melakukan 7 Kegiatan Ini di Luar Ruangan Menurut Psikologi

seseorang yang mengalami kesusahan mencari ide. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda duduk berjam-jam di depan laptop atau buku catatan, tetapi tidak satu pun ide muncul? Semakin dipaksa berpikir, justru kepala terasa semakin buntu. Kondisi ini dikenal sebagai creative block atau kebuntuan berpikir, dan hampir semua orang pernah mengalaminya, mulai dari pelajar, pekerja, penulis, desainer, hingga pebisnis.



Banyak orang mengira solusi terbaik adalah terus memaksa diri untuk bekerja. Padahal, berbagai penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa otak justru membutuhkan jeda dan perubahan suasana agar mampu menghasilkan ide-ide baru. Salah satu cara paling efektif adalah keluar dari ruangan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.



Berada di alam terbuka memberikan kesempatan bagi otak untuk beristirahat dari tekanan, sekaligus meningkatkan kreativitas, fokus, dan suasana hati.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (18/7), terdapat tujuh kegiatan di luar ruangan yang dapat membantu Anda menemukan kembali inspirasi menurut sudut pandang psikologi.



1. Berjalan Santai Tanpa Tujuan Tertentu



Berjalan kaki merupakan salah satu aktivitas sederhana yang memiliki manfaat besar bagi kreativitas. Saat berjalan, aliran darah menuju otak meningkat sehingga membantu fungsi berpikir menjadi lebih optimal.



Dalam psikologi kognitif, aktivitas berjalan juga merangsang munculnya pemikiran yang lebih fleksibel. Itulah sebabnya banyak penulis, ilmuwan, hingga tokoh terkenal sering mendapatkan ide ketika sedang berjalan kaki.



Tidak perlu berjalan jauh. Cukup luangkan waktu sekitar 20–30 menit di sekitar rumah, taman, atau lingkungan yang nyaman. Hindari terlalu sering melihat ponsel agar pikiran benar-benar memiliki kesempatan untuk mengembara.



2. Menghabiskan Waktu di Taman atau Area Hijau



Melihat pepohonan, rumput, bunga, dan pemandangan alami ternyata memberikan efek menenangkan bagi otak. Dalam psikologi lingkungan dikenal konsep Attention Restoration Theory, yaitu teori yang menjelaskan bahwa alam membantu memulihkan kemampuan konsentrasi setelah otak bekerja keras.



Ketika perhatian kita tidak lagi dipenuhi oleh notifikasi, suara kendaraan, atau tuntutan pekerjaan, kapasitas berpikir kreatif perlahan kembali meningkat.



Anda bisa duduk di bangku taman, menikmati udara segar, atau sekadar mengamati aktivitas di sekitar tanpa harus melakukan sesuatu yang rumit.



3. Berolahraga Ringan di Luar Ruangan



Aktivitas fisik seperti jogging, bersepeda, atau senam ringan dapat meningkatkan produksi hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik.



Selain itu, olahraga juga membantu mengurangi hormon stres kortisol. Ketika tingkat stres menurun, otak lebih mudah menghubungkan berbagai informasi menjadi ide-ide baru.



Tidak perlu olahraga berat. Bahkan peregangan sederhana di halaman rumah atau berjalan cepat selama 15–20 menit sudah memberikan manfaat yang signifikan.



4. Mengamati Lingkungan Sekitar dengan Penuh Kesadaran



Sering kali kita melewati banyak hal tanpa benar-benar memperhatikannya. Padahal, mengamati lingkungan secara sadar (mindfulness) dapat melatih otak untuk melihat detail yang sebelumnya terlewat.



Cobalah memperhatikan warna langit, bentuk awan, suara burung, aroma tanah setelah hujan, atau pola dedaunan. Aktivitas sederhana ini membantu mengurangi beban pikiran dan meningkatkan kemampuan otak dalam menemukan hubungan-hubungan baru yang kreatif.



Psikologi menyebut bahwa latihan mindfulness dapat meningkatkan fleksibilitas berpikir sekaligus menurunkan kecemasan.



5. Duduk Santai Tanpa Gangguan Gadget



Saat mengalami kebuntuan ide, banyak orang justru terus menggulir media sosial dengan harapan mendapatkan inspirasi. Sayangnya, kebiasaan tersebut sering kali membuat otak semakin lelah karena terus menerima informasi baru.



Sebaliknya, cobalah duduk santai di luar ruangan tanpa membuka ponsel selama 15–30 menit. Biarkan pikiran mengembara secara alami.



Dalam kondisi inilah jaringan otak yang dikenal sebagai Default Mode Network menjadi lebih aktif. Jaringan ini berperan penting dalam proses refleksi, imajinasi, dan munculnya ide-ide kreatif.



6. Berinteraksi dengan Alam



Anda tidak harus mendaki gunung untuk merasakan manfaat alam. Menyentuh rumput, merawat tanaman, berkebun, atau sekadar menyiram bunga juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental.



Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontak langsung dengan alam dapat menurunkan stres, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan rasa tenang. Ketika pikiran menjadi lebih rileks, kreativitas pun lebih mudah muncul.



Aktivitas berkebun bahkan sering digunakan sebagai bagian dari terapi psikologis karena mampu memberikan efek menenangkan sekaligus meningkatkan rasa pencapaian.



7. Mengobrol Santai dengan Orang Lain di Luar Ruangan



Inspirasi tidak selalu datang dari dalam diri sendiri. Terkadang ide terbaik justru muncul dari percakapan sederhana.



Cobalah berbincang santai dengan teman, keluarga, atau rekan kerja sambil berjalan atau duduk di taman. Lingkungan luar ruangan membuat suasana percakapan terasa lebih rileks dibandingkan berada di dalam kantor atau ruang kerja.



Dalam psikologi sosial, interaksi yang positif dapat memperluas sudut pandang dan membantu otak menemukan solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan.



Mengapa Alam Membantu Otak Menjadi Lebih Kreatif?



Psikolog menjelaskan bahwa otak manusia tidak dirancang untuk terus-menerus berada dalam kondisi fokus tinggi. Ketika kita bekerja terlalu lama tanpa jeda, kapasitas perhatian menjadi menurun sehingga ide terasa sulit muncul.



Berada di luar ruangan memberikan beberapa manfaat sekaligus, seperti:



Mengurangi tingkat stres.

Memulihkan kemampuan konsentrasi.

Meningkatkan suasana hati.

Merangsang pemikiran yang lebih fleksibel.

Membantu otak membentuk hubungan baru antaride.



Karena itulah banyak perusahaan besar kini menyediakan ruang terbuka hijau atau area santai bagi karyawannya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kreativitas dan produktivitas.



Tips agar Inspirasi Lebih Mudah Datang



Selain melakukan aktivitas di luar ruangan, ada beberapa kebiasaan yang dapat membantu menjaga kreativitas tetap optimal:



Tidur yang cukup setiap malam.

Minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi.

Hindari multitasking berlebihan.

Catat setiap ide yang muncul, sekecil apa pun.

Beri waktu istirahat ketika mulai merasa lelah.

Jangan takut mencoba pengalaman baru.



Kreativitas bukan hanya soal bakat, melainkan juga kondisi otak yang sehat dan rileks.



Penutup



Mengalami kesulitan mencari ide adalah hal yang sangat wajar. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri atau terus memaksa otak bekerja tanpa henti. Psikologi menunjukkan bahwa perubahan suasana, terutama dengan melakukan aktivitas di luar ruangan, dapat membantu memulihkan fokus sekaligus memunculkan inspirasi baru.



