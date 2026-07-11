4 Cara Efektif Meredakan Mata Lelah akibat Terlalu Lama Menatap Layar

ilustrasi orang yang kelelahan mata. (freepik)
JawaPos.com - Penggunaan perangkat digital telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, baik untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, maupun menikmati hiburan. Namun, terlalu lama menatap layar komputer, ponsel, atau televisi dapat memicu kelelahan pada mata.
Kondisi yang dikenal sebagai screen fatigue atau kelelahan mata akibat layar ini sering ditandai dengan mata terasa tegang, sakit kepala, penglihatan yang mulai kabur, hingga rasa lelah secara mental. Jika dibiarkan, keluhan tersebut dapat mengganggu kenyamanan saat beraktivitas.
Mengutip English Jagran, berikut empat cara sederhana namun efektif yang dapat membantu mengurangi kelelahan mata sekaligus menjaga kesehatan penglihatan akibat penggunaan layar digital yang berlebihan.
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1. Aturan 20-20-20
Aturan 20-20-20 berarti bahwa setiap 20 menit menatap layar, beristirahat selama 20 detik, dan lihatlah sesuatu yang berjarak sekitar 20 kaki.
Latihan mata ini bantu mengendurkan otot-otot cukup lama agar orang dapat pulih dan fokus.
2. Pengaturan meja
Beberapa orang merasa bahwa menggunakan monitor komputer yang lebih besar bisa mengurangi kelelahan mata.
Selain itu, Anda juga dapat memperbesar ukuran font pada laptop, monitor, atau ponsel.
Jika Anda tidak memiliki opsi tersebut, aktifkan mode baca dan perbesar ukuran font.
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