Ingin Kulit Tetap Kencang? Ini 6 Minyak Esensial yang Bisa Membantu Melawan Tanda Penuaan

Ilustrasi minyak esensial alami bantu atasi kerutan dan penuaan kulit (Freepik)
JawaPos.com - Merawat kulit agar tetap sehat dan tampak muda tidak selalu harus mengandalkan produk berbahan kimia. Salah satu alternatif yang banyak digunakan adalah minyak esensial, yang berasal dari ekstrak tumbuhan dan mengandung berbagai senyawa alami yang bermanfaat bagi kesehatan kulit.
Berkat kandungan antioksidannya yang tinggi, minyak esensial dapat membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas yang menjadi salah satu penyebab munculnya tanda-tanda penuaan dini. Penggunaan secara rutin juga dipercaya dapat mendukung proses regenerasi sel kulit sekaligus merangsang produksi kolagen, sehingga kulit terasa lebih kenyal dan tampak lebih segar.
Dikutip dari English Jagran, berikut enam jenis minyak esensial yang dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kekencangan kulit sekaligus mengurangi tampilan garis halus dan kerutan.
1. Lavender Oil
Dengan sifat anti-inflamasi, antibakteri, dan antioksidan, minyak esensial lavender punya beragam manfaat.
Ini termasuk bantu melindungi dari infeksi, mengurangi stres, dan menghaluskan kulit, yang semuanya berkontribusi pada kulit yang lebih sehat.
2. Rosemary Oil
Minyak rosemary memiliki sifat antimikroba yang bantu mengobati kondisi kulit seperti dermatitis dan eksim, mengurangi kerusakan lipid dan stres oksidatif untuk menjaga kesehatan kulit.
3. Lemon Oil
Minyak lemon kaya antioksidan melindungi kulit dari stres oksidatif, memperkuat pertahanan sel terhadap kerusakan akibat sinar UV, menunda munculnya kerutan dan penuaan dini, serta meratakan warna kulit.
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