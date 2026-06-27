Pasti Berhasil, Ini 5 Tips Ampuh Atasi Semut di Rumah

JawaPos.com - Semut sering menjadi salah satu hama yang kerap muncul di berbagai area rumah.

Kehadirannya, terutama di dapur, kamar, maupun ruangan lainnya, tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga dapat menimbulkan masalah kebersihan.

Umumnya, semut masuk ke dalam rumah untuk mencari sumber makanan atau lokasi yang cocok untuk dijadikan sarang.

Mengutip English Jagran, terdapat lima cara sederhana namun efektif yang dapat diterapkan untuk mengusir dan membasmi semut di dapur maupun area rumah lainnya.

1. Cuka putih

Anda dapat menggunakan cuka putih untuk mengusir semut dari rumah.

Untuk menggunakan cuka, Anda perlu membuat campuran cuka dan air dengan perbandingan 1:1 dan menggunakan air tersebut untuk membersihkan lantai, permukaan keras, dan tempat-tempat lain yang dapat menjadi habitat semut.

Cuka putih bertindak sebagai pengusir yang efektif dan bau kuat dapat mengganggu semut.

2. Jus lemon