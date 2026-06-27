Pasti Berhasil, Ini 5 Tips Ampuh Atasi Semut di Rumah

ilustrasi semut di rumah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Semut sering menjadi salah satu hama yang kerap muncul di berbagai area rumah.
Kehadirannya, terutama di dapur, kamar, maupun ruangan lainnya, tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga dapat menimbulkan masalah kebersihan.
Umumnya, semut masuk ke dalam rumah untuk mencari sumber makanan atau lokasi yang cocok untuk dijadikan sarang.
Mengutip English Jagran, terdapat lima cara sederhana namun efektif yang dapat diterapkan untuk mengusir dan membasmi semut di dapur maupun area rumah lainnya.
1. Cuka putih
Anda dapat menggunakan cuka putih untuk mengusir semut dari rumah.
Untuk menggunakan cuka, Anda perlu membuat campuran cuka dan air dengan perbandingan 1:1 dan menggunakan air tersebut untuk membersihkan lantai, permukaan keras, dan tempat-tempat lain yang dapat menjadi habitat semut.
Cuka putih bertindak sebagai pengusir yang efektif dan bau kuat dapat mengganggu semut.
2. Jus lemon
Air lemon merupakan obat untuk mengusir semut. Kandungan asam sitrat dalam air lemon bekerja efektif untuk mengusir semut dari rumah.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup