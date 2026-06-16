Tak Banyak yang Tahu, 4 Minuman Ini Ampuh untuk Mengontrol Tekanan Darah

JawaPos.com – Ternyata, pilihan minuman yang tepat dapat memberikan pengaruh terhadap tekanan darah hanya dalam hitungan jam.

Beberapa jenis minuman alami diketahui mampu membantu meningkatkan fungsi pembuluh darah sekaligus menurunkan tekanan arteri.

Mengutip Verywell Health, berikut empat jenis minuman yang dipercaya efektif membantu mengontrol tekanan darah dan bisa menjadi pilihan untuk dikonsumsi sehari-hari.

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1. Jus delima

Minuman ini mengandung kalium, serta antioksidan yang dapat mendukung produksi oksida nitrat dalam tubuh.

Ini membantu merelaksasi pembuluh darah, memungkinkan darah mengalir lebih mudah dan berpotensi meningkatkan kontrol tekanan darah.

Jus delima dapat digunakan dengan berbagai cara.

2. Teh hijau

Teh hijau merupakan minuman yang bermanfaat untuk menjaga tekanan darah tetap sehat.