8 Rekomendasi Lip Tint yang Bagus, Tahan Lama, dan Aman untuk Kesehatan Bibir

Jawapos.com - Punya masalah bibir kering, pecah-pecah, atau warnanya menghitam akibat salah memilih kosmetik? Melansir dari Halodoc dan Hello Sehat, kualitas lip tint yang bagus tidak hanya dinilai dari ketahanan warnanya semata, melainkan juga dari kemampuannya menjaga skin barrier bibir agar tetap terhidrasi. Sangat penting bagi kita untuk selalu memeriksa nomor registrasi BPOM dan memastikan produk bebas dari bahan aktif berbahaya demi mencegah risiko iritasi seperti Cheilitis Kontak Alergi.

Menjaga estetika riasan sekaligus kesehatan bibir bukanlah hal yang sulit jika kamu jeli melihat komposisi bahannya. Pastikan untuk selalu memilih produk yang kaya akan agen pelembab, memiliki proteksi sinar UV, serta sudah tersertifikasi oleh BPOM agar bibirmu senantiasa sehat, indah, dan terlindungi sepanjang hari. Kuncinya adalah memilih produk yang diperkaya oleh agen pelembab alami dan antioksidan.

Biar kamu tidak salah pilih, berikut 8 rekomendasi lip tint terbaik yang aman, tahan lama, dan tidak mengecewakan:

1. Hanasui Tint Adorable Lip Stain

Produk ini menjadi pilihan utama bagi kamu yang menyukai tekstur super ringan dengan pilihan warna cerah yang tampak natural. Keunggulan utamanya terletak pada kandungan Vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan untuk meningkatkan hidrasi kulit bibir. Ditambah dengan formula water-resistant, warnanya dapat melekat dengan baik sepanjang hari tanpa membuat bibir terasa tebal atau kaku.

2. Dazzle Me Ink-Licious Lip Tint

Rekomendasi yang satu ini sangat cocok untuk aktivitas padat karena sudah dilengkapi dengan formula waterproof dan transferproof. Meskipun mengunci warna dengan kuat dan tahan lama, lip tint ini diformulasikan dengan bahan dasar air serta diperkaya ekstrak Hyaluronic Acid dan Castor Oil (minyak jarak) yang efektif merawat sekaligus mengatasi bibir kering.

3. Implora Jelly Tint

Sesuai dengan namanya, produk ini memiliki tekstur menyerupai jelly yang sangat mudah diratakan tanpa meninggalkan bekas yang menggumpal. Kandungan Vitamin E di dalamnya berperan penting dalam membantu proses regenerasi sel kulit bibir. Hasil akhirnya memberikan efek glossy yang segar, membuatnya sangat nyaman dan aman untuk digunakan sebagai riasan kasual sehari-hari.