Jika Anda Ingin Kehidupan Sehari-hari Terasa Lebih Ringan dan Tenang, Ucapkan Selamat Tinggal pada 5 Kebiasaan yang Melelahkan Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Ada masa ketika hidup terasa seperti daftar tugas yang tidak pernah selesai. Bangun pagi sudah lelah, siang penuh tekanan, malam sulit benar-benar beristirahat. Padahal, terkadang sumber kelelahan bukan hanya pekerjaan, keadaan ekonomi, atau jadwal yang padat. Sering kali, yang paling menguras energi justru kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa disadari.



Psikologi modern menjelaskan bahwa pikiran manusia memiliki kapasitas energi mental yang terbatas. Ketika energi itu terus terkuras oleh pola perilaku yang tidak sehat, hidup terasa berat bahkan saat sebenarnya tidak ada masalah besar yang sedang terjadi.



Kabar baiknya, ketenangan bukan selalu tentang liburan panjang, resign dari pekerjaan, atau pindah ke tempat yang lebih sepi. Kadang, ketenangan dimulai dari berhenti melakukan hal-hal yang diam-diam menguras diri sendiri.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat lima kebiasaan melelahkan yang sebaiknya mulai ditinggalkan jika Anda ingin hidup terasa lebih ringan dan tenang.



1. Terlalu Sering Memikirkan Apa Kata Orang



Salah satu sumber kelelahan mental terbesar adalah hidup berdasarkan penilaian orang lain.



Banyak orang tidak benar-benar menikmati hidupnya karena terlalu sibuk memastikan semua orang menyukai mereka. Mereka takut dianggap gagal, takut mengecewakan, takut dinilai aneh, atau takut terlihat tidak sempurna.



Akibatnya, hampir setiap keputusan diambil berdasarkan penerimaan sosial, bukan kebutuhan pribadi.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai people-pleasing tendency — kecenderungan untuk terus mencari validasi eksternal demi merasa aman atau berharga.



Masalahnya, standar orang lain selalu berubah.



Hari ini Anda dianggap kurang sukses. Besok mungkin dianggap terlalu ambisius. Ketika hidup terus diarahkan oleh opini orang lain, pikiran tidak pernah benar-benar tenang karena selalu ada sesuatu yang harus dibuktikan.



Orang yang terlalu memikirkan penilaian sosial biasanya mengalami:



overthinking berlebihan,

kecemasan sosial,

sulit berkata “tidak”,

kelelahan emosional,

dan rasa bersalah yang tidak perlu.



Belajar untuk menerima bahwa tidak semua orang harus memahami Anda adalah langkah besar menuju ketenangan.



Psikologi menunjukkan bahwa individu yang memiliki internal validation — yaitu kemampuan menghargai diri sendiri tanpa bergantung penuh pada pengakuan luar — cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah dan kepuasan hidup lebih tinggi.



Bukan berarti Anda harus cuek atau tidak peduli sama sekali. Namun, penting untuk menyadari bahwa hidup akan jauh lebih ringan ketika Anda berhenti menjadikan opini orang lain sebagai pusat dari semua keputusan.



2. Membandingkan Diri dengan Kehidupan Orang Lain



Media sosial membuat kebiasaan ini semakin sulit dihindari.



Dalam beberapa menit scrolling, seseorang bisa merasa hidupnya tertinggal. Melihat orang lain menikah, membeli rumah, traveling, memiliki karier cemerlang, tubuh ideal, atau kehidupan yang tampak sempurna dapat memicu rasa kurang terhadap diri sendiri.



Psikolog menyebut fenomena ini sebagai social comparison.



Secara alami manusia memang suka membandingkan diri untuk memahami posisi sosialnya. Namun, ketika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini berubah menjadi racun mental.



Masalah utama dari perbandingan sosial adalah Anda membandingkan “kehidupan asli” dengan “cuplikan terbaik” milik orang lain.



Orang lain menunjukkan momen bahagia, pencapaian, dan sisi terbaik mereka. Sementara Anda melihat seluruh isi hidup sendiri — termasuk kegagalan, rasa takut, dan kekurangan.



Tentu hasilnya terasa tidak adil.



Semakin sering membandingkan diri, semakin sulit merasa cukup.



Padahal, menurut psikologi positif, rasa syukur dan ketenangan hidup muncul ketika seseorang mampu fokus pada perkembangan dirinya sendiri, bukan perlombaan dengan orang lain.



Setiap orang memiliki:



waktu hidup berbeda,

tantangan berbeda,

kemampuan berbeda,

dan jalan hidup berbeda.



Tidak semua orang harus sukses di usia yang sama. Tidak semua orang harus mencapai hal yang sama.



Ketika Anda berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai alat ukur, ada ruang besar untuk bernapas lebih lega.



3. Mengisi Setiap Waktu dengan Produktivitas



Budaya modern sering memuliakan kesibukan. Banyak orang merasa bersalah ketika beristirahat. Duduk santai dianggap malas. Tidak sibuk dianggap tidak berkembang. Akibatnya, hidup berubah menjadi perlombaan produktivitas tanpa henti.



Padahal otak manusia tidak dirancang untuk terus bekerja tanpa jeda.



Dalam psikologi, kondisi kelelahan akibat tekanan produktivitas terus-menerus dikenal sebagai burnout. Gejalanya meliputi:



mudah lelah,

kehilangan motivasi,

sulit fokus,

emosi lebih sensitif,

dan merasa kosong meskipun banyak pencapaian.



Ironisnya, terlalu memaksa diri produktif justru membuat performa menurun.



Tubuh dan pikiran membutuhkan pemulihan. Sama seperti baterai yang harus diisi ulang, manusia juga membutuhkan waktu diam untuk menjaga kesehatan mental.



Beristirahat bukan kemunduran.



Berjalan santai tanpa tujuan, menikmati kopi tanpa membuka email, tidur cukup, atau sekadar tidak melakukan apa pun selama beberapa menit bisa menjadi bentuk perawatan mental yang sangat penting.



Psikologi menunjukkan bahwa otak justru lebih kreatif dan stabil ketika memiliki waktu istirahat yang cukup.



Hidup yang tenang bukan hidup yang selalu sibuk. Kadang, hidup terasa damai ketika Anda berhenti memaksa diri untuk terus bergerak.



4. Menyimpan Semua Emosi Sendiri



Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menunjukkan emosi adalah tanda kelemahan.



Akibatnya, mereka terbiasa memendam:



marah,

sedih,

kecewa,

cemas,

bahkan stres berat.



Di luar terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam penuh tekanan.



Psikologi menjelaskan bahwa emosi yang ditekan tidak benar-benar hilang. Emosi itu tetap tinggal di tubuh dan pikiran, lalu muncul dalam bentuk lain seperti:



mudah tersinggung,

sulit tidur,

kelelahan kronis,

kecemasan,

atau ledakan emosi yang tiba-tiba.



Memendam semuanya sendirian sangat melelahkan.



Manusia bukan mesin. Kita membutuhkan ruang untuk merasa, berbicara, dan didengar.



Bukan berarti semua masalah harus diumbar ke semua orang. Namun, memiliki satu atau dua orang terpercaya untuk berbagi cerita dapat membantu menurunkan tekanan mental secara signifikan.



Bahkan menulis jurnal sederhana tentang perasaan juga terbukti membantu mengurangi stres emosional.



Orang yang terlihat kuat bukan mereka yang tidak pernah merasa sedih. Justru sering kali, kekuatan sejati muncul ketika seseorang berani mengakui emosinya dengan jujur.



Semakin lama emosi ditekan, semakin berat hidup terasa.



5. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Banyak orang bisa memahami kesalahan orang lain, tetapi sangat kejam terhadap dirinya sendiri.



Sedikit gagal langsung merasa bodoh. Sedikit salah langsung menyalahkan diri tanpa ampun.



Dialog batin seperti:



“Aku memang tidak cukup baik.”

“Kenapa aku selalu gagal?”

“Orang lain lebih hebat dariku.”

“Aku seharusnya bisa lebih baik.”



perlahan menjadi sumber kelelahan mental yang konstan.



Dalam psikologi, kritik diri berlebihan berkaitan erat dengan kecemasan, stres kronis, dan rendahnya kesejahteraan emosional.



Sebaliknya, konsep self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri terbukti membantu seseorang lebih stabil secara mental.



Self-compassion bukan berarti memanjakan diri atau menghindari tanggung jawab. Ini berarti memperlakukan diri sendiri dengan cara yang lebih manusiawi.



Ketika gagal, Anda tetap boleh mengevaluasi diri tanpa menghancurkan harga diri sendiri.



Orang yang hidup lebih tenang biasanya memahami satu hal penting: menjadi manusia berarti tidak selalu sempurna.



Kesalahan adalah bagian dari proses hidup, bukan bukti bahwa Anda tidak layak.



Hidup yang Lebih Ringan Dimulai dari Kebiasaan Kecil



Banyak orang mencari ketenangan di luar dirinya:



berharap situasi berubah,

menunggu hidup sempurna,

atau menunggu semua masalah selesai.



Padahal sering kali, yang paling perlu diubah adalah pola hidup sehari-hari yang diam-diam menguras energi mental.



Berhenti terlalu memikirkan penilaian orang lain.

Berhenti membandingkan hidup.

Berhenti memaksa diri terus produktif.

Berhenti memendam semua emosi sendirian.

Dan berhenti menjadi musuh bagi diri sendiri.



Perubahan kecil seperti itu mungkin tidak langsung membuat hidup sempurna. Namun perlahan, hari-hari akan terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan energi mental lebih terjaga.



Karena pada akhirnya, hidup yang damai bukan tentang memiliki segalanya.



