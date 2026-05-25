5 Sunscreen untuk Kulit Berjerawat, Tidak Lengket & Ringan!

Sunscreen untuk kulit berminyak. (magnific.com/@korrawinj)
Kalau kamu masih bingung memilih sunscreen untuk kulit berjerawat, simak rekomendasi berikut!
Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Berjerawat
Beberapa sunscreen berikut memiliki tekstur ringan dan nyaman digunakan. Kamu bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan kulit, aktivitas, serta tekstur yang paling pas.
1. Azarine Hydrasoothe Sunscreen
Untuk kulit berjerawat, sunscreen dengan tekstur ringan bisa membantu daily activity kamu menjadi lebih nyaman.
Selain harganya terjangkau, Azarine Hydrasoothe memiliki formula yang mudah diratakan dan tidak terasa berat di wajah.
Produk ini juga sering dijadikan konten review karena banyak orang yang mencari daily sunscreen yang nyaman dipakai dan ramah di kantong.
Kalau kamu juga ingin membuat konten untuk affiliate, pastikan kamu memahami cara kerja skincare affiliate terlebih dahulu agar rekomendasi produk yang kamu bagikan lebih relevan dengan kebutuhan audiens dan bisa menghasilkan komisi.
2. CeraVe AM Facial Moisturizing Lotion
Kulit berjerawat tetap membutuhkan kelembapan yang cukup agar skin barrier tetap terjaga. CeraVe AM Facial Moisturizing Lotion bisa menjadi pilihan praktis karena menggabungkan pelembap dan sunscreen dalam satu produk.
Tak heran, banyak beauty content creator yang merekomendasikan sunscreen CeraVe untuk kulit berjerawat.
3. La Roche Posay Anthelios UV Mune 400
Jika kamu sering beraktivitas di luar ruangan, tentu kamu perlu perlindungan sunscreen yang maksimal. La Roche Posay Anthelios UV Mune 400 hadir sebagai sunscreen dengan perlindungan tinggi dan tekstur ringan.
Pilihan ini sangat cocok untuk kamu yang ingin perlindungan ekstra dari sinar matahari, tetapi tidak terasa berat di wajah.
4. Somethinc Holyshield!
Kulit yang mudah berjerawat biasanya lebih nyaman dengan sunscreen yang cepat meresap di wajah. Somethinc Holyshield! bisa jadi rekomendasi sunscreen lokal yang memiliki tekstur ringan dan nyaman digunakan untuk daily skincare.
