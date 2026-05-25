5 Sunscreen untuk Kulit Berjerawat, Tidak Lengket & Ringan!

JawaPos.com - Takut pakai sunscreen karena wajah terasa lengket dan jerawat sering muncul? Tipe kulit berminyak memang perlu berhati-hati dalam memilih sunscreen. Kamu perlu menggunakan produk dengan tekstur ringan, mudah meresap, dan tidak terasa berat di kulit. Kalau kamu masih bingung memilih sunscreen untuk kulit berjerawat, simak rekomendasi berikut!

Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Berjerawat

Beberapa sunscreen berikut memiliki tekstur ringan dan nyaman digunakan. Kamu bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan kulit, aktivitas, serta tekstur yang paling pas.

1. Azarine Hydrasoothe Sunscreen

Untuk kulit berjerawat, sunscreen dengan tekstur ringan bisa membantu daily activity kamu menjadi lebih nyaman.

Selain harganya terjangkau, Azarine Hydrasoothe memiliki formula yang mudah diratakan dan tidak terasa berat di wajah.

Produk ini juga sering dijadikan konten review karena banyak orang yang mencari daily sunscreen yang nyaman dipakai dan ramah di kantong.

2. CeraVe AM Facial Moisturizing Lotion

Kulit berjerawat tetap membutuhkan kelembapan yang cukup agar skin barrier tetap terjaga. CeraVe AM Facial Moisturizing Lotion bisa menjadi pilihan praktis karena menggabungkan pelembap dan sunscreen dalam satu produk.

Tak heran, banyak beauty content creator yang merekomendasikan sunscreen CeraVe untuk kulit berjerawat.

3. La Roche Posay Anthelios UV Mune 400

Jika kamu sering beraktivitas di luar ruangan, tentu kamu perlu perlindungan sunscreen yang maksimal. La Roche Posay Anthelios UV Mune 400 hadir sebagai sunscreen dengan perlindungan tinggi dan tekstur ringan.

Pilihan ini sangat cocok untuk kamu yang ingin perlindungan ekstra dari sinar matahari, tetapi tidak terasa berat di wajah.