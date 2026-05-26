Sulit Move On? Ini 9 Cara Bangkit Setelah Patah Hati agar Mental Kembali Pulih

JawaPos.com - Patah hati menjadi pengalaman emosional yang hampir pernah dialami setiap orang. Putus hubungan, kehilangan orang yang dicintai, atau berakhirnya harapan dalam sebuah hubungan sering kali meninggalkan rasa sedih mendalam yang sulit dijelaskan. Tidak sedikit orang merasa kehilangan arah, sulit fokus, bahkan kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari setelah mengalami patah hati.

Meski terasa berat, kondisi ini sebenarnya merupakan respons emosional yang wajar. Kesedihan, kecewa, marah, hingga rasa hampa merupakan bagian dari proses penyembuhan diri. Namun, penting untuk memahami bahwa rasa sakit tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga mengganggu kesehatan mental maupun fisik.

Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk membantu diri sendiri bangkit dan perlahan move on dari patah hati. Melansir dari laman Alodokter dan Halodoc, berikut sembilan tips yang dapat membantu memulihkan diri setelah mengalami patah hati.

1. Akui dan Terima Perasaan Sedih

Langkah pertama untuk bangkit dari patah hati adalah menerima emosi yang dirasakan. Tidak perlu memaksa diri terlihat kuat atau pura-pura baik-baik saja. Menangis, merasa kecewa, atau ingin menyendiri merupakan hal yang normal setelah kehilangan seseorang yang berarti.

Dengan menerima rasa sedih, seseorang dapat lebih mudah memahami kondisi dirinya sendiri. Namun, tetap penting memberi batas waktu agar kesedihan tidak berlangsung terlalu lama dan mengganggu kehidupan sehari-hari.

2. Berhenti Menyalahkan Diri Sendiri

Banyak orang terus-menerus menyalahkan diri setelah hubungan berakhir. Padahal, tidak semua kegagalan hubungan terjadi karena kesalahan satu pihak saja.

Daripada terus tenggelam dalam rasa bersalah, cobalah melihat hubungan tersebut sebagai pengalaman untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Memaafkan diri sendiri menjadi langkah penting agar hati lebih tenang dan perlahan bisa menerima kenyataan.