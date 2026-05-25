Tidak Perlu Panik! Begini Cara Membersihkan Jeroan Daging Kurban, Effort Lebih Demi Masakan yang Lezat dan Menggugah Selera

JawaPos.com-Olahan daging kurban juga tidak bisa luput dari potongan jeroan. Mulai dari babat, usus, paru, otak, kikil, hinjal, dan limpa yang sering diolah menjadi berbagai hidangan nusantara yang kaya rasa dan rempah-rempah.

Banyak sajian lezat masakan nusantara berbahan dasar jeroan seperti soto babat, tambusu, gulai, tongseng, paru goreng, sampai sambal ati ampela.

Mengolah jeroan bisa menjadi menantang terutama pada proses pembersihannya. Terletak pada bagian dalam tubuh hewan, berbagai jeroan dapat menyimpan kotoran, lendir, dan aroma tidak sedap yang cukup kuat jika tidak dibersihkan secara benar.

Namun, anda tidak perlu panik saat mengolah jeroan. Beberapa tips berikut ini dapat membantu anda membersihkan jeroan supaya tidak beraroma dan lebih higienis saat dimasak.

Melansir informasi dari laman dapurumami.co dan royco.co.id/ pada (25/5), berikut langkah-langkah yang tepat untuk membersihkan jeroan, terutama yang memiliki tekstur pada dan keras, supaya jeroan lebih bersih dan tidak apek dan tidak sedap saat diolah

Cuci dengan air mengalir

Jeroan membutuhkan teknik pembersihan yang ekstra supaya kotoran yang menempel, lendir, darah, bulu, lemak berlebih bisa hilang. Anda perlu memakai air mengalir untuk membantu membuang hal-hal yang tidak diperlukan tersebut dengan lebih mudah.

Sikat dan kerok bagian jeroan