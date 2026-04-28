11 Kebiasaan Unik Orang Dewasa yang Tumbuh di Lingkungan Penuh Konflik Sejak Kecil

Ilustrasi orang yang tidak suka konflik. (Freepik)
JawaPos.com - Suasana tegang yang terus berulang di masa kecil sering meninggalkan jejak yang tidak langsung terlihat.
Bukan hanya kenangan yang tersimpan, tetapi juga cara berpikir, merespons situasi, hingga kebiasaan kecil yang terbawa sampai dewasa.
Lingkungan yang penuh konflik mengajarkan anak untuk beradaptasi lebih cepat, membaca situasi dengan lebih tajam, dan melindungi diri dengan caranya sendiri.
Seiring waktu, kebiasaan-kebiasaan itu menjadi bagian dari kepribadian.
Sebagian terlihat sebagai kelebihan, seperti kepekaan atau kewaspadaan tinggi.
Namun di sisi lain, beberapa kebiasaan juga bisa membuat seseorang merasa lelah secara emosional tanpa benar-benar memahami penyebabnya.
Dilansir dari Yourtango, inilah sebelas kebiasaan unik yang sering dimiliki oleh orang dewasa yang tumbuh di lingkungan penuh konflik sejak kecil.
1. Terlalu Peka terhadap Perubahan Suasana
Perubahan nada suara, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh orang lain bisa langsung tertangkap.
Mereka terbiasa membaca tanda-tanda kecil untuk mengantisipasi kemungkinan konflik.
Kepekaan ini sering membantu dalam memahami orang lain, tetapi juga membuat mereka mudah merasa cemas ketika suasana sedikit berubah.
2. Sulit Merasa Benar-Benar Aman
Perasaan aman bukan sesuatu yang mudah didapat. Meskipun berada dalam situasi yang sebenarnya stabil, tetap muncul perasaan waspada seolah sesuatu bisa berubah kapan saja.
Kebiasaan ini terbentuk karena pengalaman masa lalu yang penuh ketidakpastian.
3. Cenderung Menghindari Konflik
