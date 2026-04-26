Pria yang Tidak Pernah Mengubah Gaya Rambutnya Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak mengubah gaya rambut. (Freepik/SkelDry)
JawaPos.com - Gaya rambut sering dianggap sebagai bagian kecil dari penampilan, namun dalam psikologi, pilihan yang konsisten—termasuk tidak pernah mengubah gaya rambut—bisa mencerminkan aspek kepribadian yang lebih dalam.
Ada pria yang setia pada satu potongan rambut selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa merasa perlu mengikuti tren atau bereksperimen.
Menariknya, kebiasaan ini bukan sekadar soal selera, melainkan bisa menjadi indikator pola pikir, nilai hidup, dan cara seseorang menghadapi dunia.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan ciri khas yang sering ditemukan pada pria yang tidak pernah mengubah gaya rambutnya:
1. Memiliki Kepribadian Stabil
Pria seperti ini cenderung memiliki kestabilan emosional dan mental. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh tren atau tekanan sosial. Dalam psikologi, konsistensi dalam pilihan sederhana sering mencerminkan kestabilan dalam pengambilan keputusan yang lebih besar.
2. Tidak Mudah Terpengaruh Tren
Di tengah dunia yang terus berubah, mereka tetap nyaman dengan pilihan lama. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kebutuhan kuat untuk validasi eksternal. Mereka tahu apa yang cocok untuk diri mereka, dan itu sudah cukup.
