Ingin Hidup Tenang? Ini 5 Kebiasaan Orang yang Menghadapi Perubahan tanpa Stres dan Cemas

JawaPos.com - Menghadapi perubahan besar dalam hidup seringkali terasa menakutkan bagi banyak orang karena penuh ketidakpastian yang mungkin bisa terjadi.

Namun, ada beberapa orang yang bisa tetap tenang dan menerima perubahan dengan lebih legawa. Bahkan, mereka bisa langsung bangkit dan merencanakan cara menyikapinya.

Bukan karena mereka merasa takut, melainkan mereka sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu ketika rencana tidak sesuai harapan.

Dilansir dari Your Tango, berikut ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-orang yang merangkul perubahan tanpa membiarkan stres mengambil alih.

1. Menerima Perubahan Sebagai Hal yang tak Terelakkan

Orang yang selalu tenang menghadapi perubahan di luar rencananya kuncinya tidak menyangkal kenyataan.

Mereka sadar bahwa satu-satunya hal yang pasti terjadi di dunia ini adalah perubahan.

Dengan menerima hal ini, mereka tidak merasa kacau saat sesuatu yang baru terjadi dalam hidup.

2. Berfokus pada Hal-Hal yang bisa Dikendalikan