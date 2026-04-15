4 Kebiasaan yang Diam-Diam Membuatmu Menua Lebih Cepat, Salah Satunya Duduk Terlalu Lama!

JawaPos.com - Terkadang, penuaan tidak hanya soal bertambahnya angka usia. Ada faktor-faktor tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mempercepat proses penuaan tanpa kita sadari.

Tubuh kita, meski terlihat normal dari luar, dapat mengalami perubahan yang memengaruhi energi, kesehatan, dan penampilan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan.

Banyak orang baru menyadarinya ketika tanda-tanda kelelahan, penurunan stamina, atau garis-garis halus mulai tampak, padahal sebenarnya prosesnya telah berjalan bertahun-tahun.

Mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang diam-diam merusak tubuh bisa menjadi langkah pertama untuk menahan laju penuaan, menjaga vitalitas, dan tetap sehat lebih lama.

Dilansir dari laman RBC Ukraine pada Rabu (15/4), berikut merupakan 4 kebiasaan yang diam-diam membuatmu menua lebih cepat.

1. Duduk Terlalu Lama

Banyak orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam posisi duduk, baik di kantor, di kendaraan, maupun di rumah saat bersantai.

Meskipun terlihat tidak berbahaya, kebiasaan ini dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius dalam jangka panjang.

Penelitian menunjukkan bahwa duduk lebih dari 10 - 11 jam per hari atau menggunakan layar elektronik lebih dari 5 - 6 jam setiap hari dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, bahkan bagi mereka yang rutin berolahraga.

Duduk terlalu lama membuat otot menjadi kurang aktif dan kualitasnya menurun, sementara fungsi mitokondria yang penting untuk energi sel juga terganggu.

Otot yang sehat merupakan indikator penting dari penuaan yang baik, serta daya tahan tubuh.

Selain itu, kebiasaan ini juga dapat memperlambat metabolisme, mengurangi sirkulasi darah, melemahkan kinerja jantung, serta menimbulkan ketidakseimbangan hormon.

Dengan demikian, membatasi waktu duduk dan meningkatkan gerak tubuh menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan dan menunda penuaan.

2. Konsumsi Makanan Ultra-Proses