Terlihat Biasa Saja, Tapi 7 Kebiasaan Ini Diam-Diam Jadi Tanda Kecerdasan Emosional yang Jarang Disadari

JawaPos.com – Kecerdasan emosional sering kali dianggap sebagai kemampuan memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini tidak selalu terlihat dari cara seseorang berbicara atau seberapa tinggi tingkat pendidikannya.

Justru, kecerdasan emosional sering tercermin dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Orang dengan kecerdasan emosional yang baik umumnya lebih mampu mengelola tekanan, membangun hubungan yang sehat, serta mengambil keputusan secara lebih tenang.

Psikolog Daniel Goleman mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan mengenali emosi diri sendiri dan orang lain, membedakan berbagai perasaan secara tepat, serta mengelola emosi guna beradaptasi dengan lingkungan maupun mencapai tujuan.

Dilansir dari Your Tango, Selasa (2/6), sejumlah kebiasaan sehari-hari ternyata dapat menjadi indikator kuat bahwa seseorang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Berikut beberapa tanda yang paling mudah dikenali.

1. Berani Mengungkapkan Apa yang Dirasakan

Orang yang cerdas secara emosional tidak memilih memendam semua perasaannya sendirian. Mereka memahami bahwa emosi yang terus ditekan justru dapat menambah beban mental dan memicu stres berkepanjangan.

Karena itu, mereka terbiasa berbicara dengan teman terpercaya, anggota keluarga, atau bahkan menuliskan apa yang dirasakan. Kebiasaan ini membantu mereka memahami emosi secara lebih jernih sekaligus mencegah perasaan negatif menumpuk tanpa penyelesaian.

Menurut pelatih kehidupan Sidhharrth S. Kumaar, berbicara kepada diri sendiri secara positif juga dapat membantu seseorang mengenali pikiran dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi.

2. Tidak Terjebak Terlalu Lama dalam Pikiran Negatif