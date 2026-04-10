Orang yang Menua dengan Anggun Tanpa Perawatan Mahal Biasanya Mengikuti 9 Aturan Sederhana Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menua adalah proses alami yang tidak bisa dihindari. Namun, cara seseorang menjalani proses tersebut bisa sangat berbeda. Ada orang yang tampak semakin bijak, tenang, dan “bercahaya” seiring bertambahnya usia—tanpa bergantung pada perawatan mahal atau prosedur estetika.

Menurut psikologi, penuaan yang anggun (graceful aging) lebih banyak ditentukan oleh pola pikir, kebiasaan sehari-hari, dan cara seseorang memaknai hidup.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 aturan sederhana yang sering ditemukan pada orang-orang yang menua dengan anggun.

1. Mereka Menerima Perubahan, Bukan Melawannya

Salah satu kunci utama adalah penerimaan. Orang yang menua dengan anggun tidak menghabiskan energi untuk melawan kenyataan bahwa tubuh dan hidup mereka berubah.

Alih-alih merasa kehilangan masa muda, mereka memilih melihat perubahan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Penerimaan ini mengurangi stres dan membuat mereka terlihat lebih tenang serta damai.

2. Mereka Menjaga Pola Pikir Positif