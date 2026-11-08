Resep Kembang Tahu Telur Saus, Olahan Sederhana yang Gurih dan Comforting

Potret kembang tahu telur saus tiram, alternatif lain jika bosan jika dijadikan sup. (Sumber: instagram.com/@machelwie)
JawaPos.com - Kembang tahu biasanya dikenal sebagai bahan pelengkap sup atau hidangan berkuah khas Chinese food. Teksturnya yang lembut dan mudah menyerap bumbu membuat bahan ini sebenarnya bisa diolah menjadi berbagai menu lainnya.
Salah satu kreasi yang menarik untuk dicoba adalah kembang tahu telur saus, sajian sederhana dengan perpaduan telur dan bumbu gurih.
Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @machelwie. Berbeda dari olahan kembang tahu yang umumnya disajikan bersama kuah hangat, kali ini kembang tahu dimasak bersama telur dan saus berbumbu. Hasilnya bisa menjadi pilihan lauk rumahan yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.
Bahan yang digunakan juga cukup sederhana dan mudah ditemukan di dapur. Kembang tahu direndam terlebih dahulu menggunakan air panas agar teksturnya lebih lunak. Setelah itu, bahan ini dipadukan dengan telur, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Sementara itu, saus tiram dan kecap asin memberikan cita rasa gurih yang meresap ke dalam setiap bahan.
Menu ini cocok untuk yang ingin mencoba variasi masakan berbahan kembang tahu tanpa harus selalu membuat sup. Proses memasaknya pun tidak membutuhkan teknik yang rumit, sehingga bisa dijadikan inspirasi menu makan siang atau makan malam keluarga.
Bahan
70 gram kembang tahu
3 butir telur
3 siung bawang merah
3 siung bawang putih
1 batang daun bawang
1 sdm saus tiram
1 sdm kecap asin
1/2 sdt kaldu bubuk atau penyedap
1/4 sdt lada putih
Air panas secukupnya untuk merendam
Minyak goreng secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan kembang tahu, kemudian rendam menggunakan air panas hingga teksturnya melunak. Setelah cukup lunak, tiriskan dan potong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah diolah.
2. Pecahkan telur ke dalam mangkuk, lalu kocok hingga bagian putih dan kuningnya tercampur rata. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian masak telur sambil diaduk hingga membentuk orak-arik. Setelah matang, angkat dan sisihkan.
3. Iris tipis bawang merah, cincang bawang putih, dan potong daun bawang. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
4. Masukkan kembang tahu yang sudah direndam. Aduk perlahan agar tercampur dengan tumisan bawang dan bumbu mulai meresap.
5. Tambahkan saus tiram, kecap asin, kaldu bubuk, dan lada putih. Aduk kembali hingga seluruh bahan terbalut bumbu secara merata.
6. Masukkan telur orak-arik yang sudah dimasak sebelumnya. Aduk perlahan agar telur tercampur dengan kembang tahu tanpa membuat teksturnya terlalu hancur.
7. Terakhir, tambahkan irisan daun bawang. Masak sebentar hingga seluruh bahan matang dan bumbu tercampur rata. Koreksi rasa sesuai selera, kemudian angkat dan sajikan selagi hangat.
Kembang tahu telur saus bisa menjadi alternatif lauk sederhana bagi yang ingin mengeksplorasi bahan makanan yang biasa digunakan untuk sup. Tekstur kembang tahu yang lembut berpadu dengan telur orak-arik serta bumbu gurih dari saus tiram dan kecap asin.
Agar semakin nikmat, sajikan hidangan ini bersama nasi putih hangat. Jika ingin menambahkan variasi, beberapa sayuran seperti wortel atau jamur juga bisa digunakan sebagai pelengkap. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan proses memasak yang praktis, menu ini bisa menjadi pilihan masakan rumahan yang comforting tanpa perlu repot menyiapkan banyak bahan.
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