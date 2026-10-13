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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 13 Oktober 2026 | 12.12 WIB

Resep Nori Chicken Roll, Cocok Jadi Camilan Sehat, Lucu, dan Bekal Anak!

Potret ide bekal nori chicken roll yang sehat dan tahan lama (Instagram @arsimud90)

JawaPos.com - Kalau kamu sering kehabisan ide bekal anak sekolah, resep ini wajib dicoba! Kreator kuliner @arsimud90 berbagi menu praktis nan bergizi bernama Nori Chicken Roll, hasil recook dari resep @namichilie. Kreasi ini memadukan ayam giling dengan sayuran, dibalut lembaran nori, lalu digoreng atau dikukus hingga matang. Bentuknya kecil-kecil lucu, rasanya gurih, dan yang paling penting: bergizi tinggi!

 
Nori Chicken Roll ini cocok banget untuk bekal anak karena teksturnya lembut, tinggi protein, dan tidak bikin cepat enek. "Teksturnya lembut, gurih, tinggi protein, bentuknya juga lucu. Lebih sehat, anak-anak pasti suka," tulis @arsimud90 dalam unggahannya yang sudah disukai lebih dari 13 ribu pengguna Instagram.

Yang menarik, menu ini juga bisa dijadikan stok frozen food. Jadi, kamu bisa membuatnya banyak sekaligus, lalu simpan sebagian untuk digoreng kapan pun dibutuhkan. Praktis, hemat waktu, dan tetap sehat!

Bahan-Bahan Nori Chicken Roll:
- 250 gram ayam fillet
- 3 sdm tepung tapioka
- 1 butir telur
- 1 buah wortel, serut halus
- 1 batang daun bawang, iris tipis
- 1 sdm saus tiram
- 1 sdt bawang putih bubuk
- ½ sdt garam
- ½ sdt merica bubuk
- ½ sdt kaldu penyedap
- Lembaran nori secukupnya
- Tofu (optional)

Cara Membuat:
1. Campurkan ayam fillet yang sudah digiling dengan tepung tapioka, telur, wortel serut, daun bawang, saus tiram, dan bumbu-bumbu lainnya.
2. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan menjadi adonan lembut.
3. Ambil selembar nori, lalu oleskan adonan ayam di atasnya secara merata.
4. Gulung perlahan hingga padat seperti sushi roll.
5. Kukus selama 20 menit hingga matang sempurna.
6. Setelah dingin, potong-potong sesuai selera. Bisa langsung disajikan atau disimpan di kulkas untuk stok.
7. Jika ingin disajikan, bisa digoreng sebentar hingga permukaannya kering dan renyah.

Dalam unggahannya, @arsimud90 memberikan catatan penting, "Untuk penyimpanan buat stok, simpan di kulkas bawah (chiller) saja. Kalau di freezer, tekstur tofu bisa rusak setelah di-defroze." Jadi, kalau kamu ingin membuat stok Nori Chicken Roll, pastikan menyimpannya dengan benar agar teksturnya tetap enak dan lembut saat digoreng kembali.

Selain jadi bekal anak sekolah, Nori Chicken Roll ini juga bisa jadi camilan sehat untuk seluruh keluarga. Rasanya gurih, sedikit manis alami dari wortel, dan aromanya wangi dari daun bawang serta saus tiram.

Kamu juga bisa berkreasi dengan menambahkan sayur lain seperti jagung pipil, brokoli cincang, atau keju parut agar rasanya makin bervariasi. Sajikan dengan saus tomat atau mayones untuk cocolan favorit anak-anak.

Resep ini benar-benar memadukan kepraktisan dan gizi, cocok buat para ibu yang ingin memberikan bekal sehat, lezat, dan menarik untuk si kecil.

Editor: Hanny Suwindari
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