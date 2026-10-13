Resep Nori Chicken Roll, Cocok Jadi Camilan Sehat, Lucu, dan Bekal Anak!

JawaPos.com - Kalau kamu sering kehabisan ide bekal anak sekolah, resep ini wajib dicoba! Kreator kuliner @arsimud90 berbagi menu praktis nan bergizi bernama Nori Chicken Roll, hasil recook dari resep @namichilie. Kreasi ini memadukan ayam giling dengan sayuran, dibalut lembaran nori, lalu digoreng atau dikukus hingga matang. Bentuknya kecil-kecil lucu, rasanya gurih, dan yang paling penting: bergizi tinggi!
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