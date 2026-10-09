Resep Mooncake 2 Bahan dari Ubi Cilembu, Bisa Diisi Keju dan Durian

Potret mooncake 2 bahan, hanya dengan ubi cilembu dan tepung ketan. (Sumber: instagram.com/@kellymariesky)
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