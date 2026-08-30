Resep Ube Cheese Bread, Roti Ubi Ungu dengan Isian Manis dan Lembut

Untuk membuat kulitnya, ubi ungu perlu dimasak terlebih dahulu hingga lunak. Setelah itu, ubi dapat dihaluskan agar mudah tercampur dengan tepung terigu dan bahan lainnya.

Tepung terigu berfungsi sebagai bahan utama pembentuk adonan. Sementara susu UHT membantu memberikan kelembutan pada adonan dan margarin menambahkan rasa gurih sekaligus membuat teksturnya lebih lembut.

Sedikit garam juga ditambahkan ke dalam kulit. Walaupun jumlahnya tidak banyak, garam dapat membantu menyeimbangkan rasa manis alami dari ubi ungu.

Bagian yang tidak kalah menarik adalah isiannya. Isian dibuat dari ubi ungu yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan gula, susu UHT, susu kental manis, dan margarin.

Susu kental manis memberikan rasa manis dan creamy pada isian. Jumlah gula juga dapat disesuaikan jika ingin rasa yang tidak terlalu manis.

Margarin pada isian membuat teksturnya terasa lebih lembut. Seluruh bahan kemudian perlu dicampur hingga menjadi adonan yang mudah dibentuk dan dimasukkan ke dalam kulit roti.

Nama ube cheese bread memang identik dengan kombinasi ubi dan keju. Namun, pada resep dari @hulyatirfani, bahan keju tidak tercantum secara terpisah dalam daftar isian yang diberikan.

Karena itu, resep ini dapat dibuat mengikuti bahan yang tersedia. Jika ingin memberikan rasa keju yang lebih kuat, bahan keju dapat dijadikan tambahan sesuai selera tanpa mengubah dasar adonan ubi ungu.

Camilan ini cocok dibuat untuk teman minum teh atau kopi. Warna ungunya juga membuat ube cheese bread terlihat menarik ketika dibelah dan memperlihatkan bagian isian di dalamnya.

Selain cocok untuk camilan keluarga, olahan ubi ini juga bisa menjadi ide jualan. Bentuk dan ukuran dapat dibuat seragam agar tampilannya lebih menarik ketika dikemas.

Bahan

Bahan kulit:

300 gram ubi ungu

150 gram tepung terigu

Sejumput garam

65 gram susu UHT

1 sdm margarin

Bahan isian:

300 gram ubi ungu

1 sdm gula

1 sdm susu UHT

2 sdm susu kental manis

10 gram margarin

Cara Pembuatan

1. Kukus ubi ungu untuk bahan kulit hingga benar-benar empuk. Setelah matang, haluskan ubi hingga teksturnya lembut dan tidak menggumpal.

2. Siapkan wadah, kemudian masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan. Tambahkan tepung terigu dan sejumput garam.

3. Tuangkan susu UHT secara bertahap sambil adonan diuleni. Lakukan hingga seluruh bahan tercampur dan membentuk adonan yang dapat dibentuk.

4. Tambahkan 1 sdm margarin. Uleni kembali hingga margarin tercampur rata dan adonan menjadi lebih lembut.

5. Untuk membuat isian, kukus ubi ungu hingga empuk kemudian haluskan. Pastikan ubi cukup lembut agar mudah dicampur dengan bahan lainnya.

6. Masukkan gula, susu UHT, susu kental manis, dan margarin ke dalam ubi yang sudah dihaluskan. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

7. Bentuk adonan isian menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang disesuaikan dengan ukuran kulit. Sisihkan sementara.

8. Ambil adonan kulit secukupnya, kemudian pipihkan menggunakan tangan. Letakkan isian ubi ungu di bagian tengah.

9. Tutup isian dengan adonan kulit. Pastikan seluruh bagian isian tertutup rapat agar tidak keluar saat proses pemasakan.

10. Bentuk adonan menjadi bulat atau sesuai selera. Ulangi proses tersebut hingga seluruh adonan kulit dan isian habis.

11. Panggang ube cheese bread hingga bagian luarnya matang. Pastikan roti matang merata dan permukaannya tidak lagi terasa basah.

12. Setelah matang, angkat dan diamkan sebentar agar suhunya sedikit turun. Ube cheese bread kemudian siap disajikan.

13. Sajikan sebagai camilan saat masih hangat atau setelah dingin sesuai selera. Potong bagian tengahnya untuk melihat isian ubi ungu yang lembut.