Cuma Pakai Bahan Sederhana, Begini Cara Membuat Cireng Tahu Mini di Rumah

JawaPos.com – Cireng menjadi salah satu jajanan berbahan dasar tepung tapioka yang cukup mudah ditemukan di berbagai daerah. Camilan yang berasal dari Bandung ini memiliki ciri khas berupa tekstur renyah pada bagian luar dengan sensasi kenyal ketika digigit.

Selain versi klasik, cireng kini banyak dikreasikan menggunakan berbagai bahan tambahan. Salah satunya adalah tahu yang membuat tekstur dan rasanya semakin gurih.

Cireng tahu mini juga bisa menjadi pilihan camilan rumahan karena bahan-bahannya sederhana dan proses pembuatannya tidak membutuhkan teknik yang rumit.

Disantap selagi hangat bersama sambal kecap dan cabai rawit, camilan ini cocok menemani waktu bersantai bersama keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan cara membuat cireng tahu mini yang praktis untuk dicoba di rumah.

Bahan-bahan Bahan utama:

200 gram tahu putih

100 gram tepung tapioka

2 sendok makan tepung terigu protein sedang

3 siung bawang putih

1 batang daun bawang

1 sendok teh kaldu ayam bubuk

½ sendok teh garam atau MSG

¼ sendok teh merica Bahan sambal kecap:

3 sendok makan kecap manis

5 buah cabai rawit merah

1 sendok makan bawang merah goreng

1 buah jeruk limau Bahan pelapis:

Tepung tapioka secukupnya Pelengkap:

Cabai rawit hijau Cara membuat cireng tahu mini Cuci dan iris daun bawang tipis-tipis, kemudian sisihkan terlebih dahulu.

Hancurkan tahu putih dalam wadah. Tambahkan bawang putih yang telah diparut, garam, merica, kaldu ayam bubuk, tepung terigu, serta tepung tapioka.

Aduk seluruh bahan sampai tercampur dan adonan menjadi rata. Masukkan irisan daun bawang, kemudian aduk kembali.

Ambil sedikit adonan lalu bentuk menjadi bulatan dan pipihkan. Setelah itu, balurkan setiap cireng dengan tepung tapioka agar tidak saling menempel.

Panaskan minyak dalam wajan. Goreng cireng menggunakan minyak panas hingga bagian luarnya matang, kering, dan berwarna keemasan.

Setelah matang, angkat cireng lalu tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.

Cara membuat sambal kecap Iris cabai rawit merah sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.

Masukkan cabai ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan kecap manis dan bawang merah goreng.

Berikan perasan jeruk limau, lalu aduk hingga seluruh bahan menyatu.

Sajikan cireng tahu mini dalam keadaan hangat bersama sambal kecap dan cabai rawit hijau.