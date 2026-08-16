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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 17 Agustus 2026 | 05.10 WIB

Murah Meriah tapi Nagih, Ini Resep Tempe Penyet Kemangi untuk Menu Rumahan

Resep Tempe Penyet Kemangi yang Enak - Image

Resep Tempe Penyet Kemangi yang Enak

JawaPos.com – Tempe bisa menjadi pilihan lauk yang sederhana sekaligus menggugah selera jika diolah dengan bumbu yang tepat. Salah satunya adalah tempe penyet kemangi yang memadukan tempe goreng dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan harum.

Perpaduan sambal, terasi, daun jeruk, serta kemangi memberikan aroma dan rasa yang khas. Menu ini juga cocok menjadi pilihan ketika ingin memasak hidangan rumahan yang praktis tanpa membutuhkan banyak bahan.

Tempe terlebih dahulu direndam dalam campuran bumbu agar rasanya lebih gurih sebelum digoreng. Setelah matang, tempe kemudian dipenyet dan disajikan bersama sambal serta kemangi.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tempe penyet kemangi yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • 200 gram tempe
  • 5 siung atau sekitar 23 gram bawang merah
  • 4 siung atau sekitar 18 gram bawang putih
  • 5 cabai keriting merah
  • 4 cabai rawit
  • 4 lembar daun jeruk
  • ½ sendok teh terasi
  • 1 sendok teh kaldu jamur
  • ¼ sendok teh garam
  • ½ sendok teh gula
  • Daun kemangi secukupnya

Bahan rendaman tempe

  • 500 ml air
  • 1 sendok makan garam
  • 2 sendok makan kaldu jamur, ayam, atau sapi
  • ¼ sendok makan kunyit bubuk

Cara membuat

  1. Siapkan sambal. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit ke dalam chopper. Proses sebentar hingga bahan menjadi kasar, kemudian pindahkan ke wadah.
  2. Iris tipis daun jeruk, lalu campurkan bersama bahan sambal. Tambahkan terasi, kaldu jamur, garam, dan gula. Aduk sampai semua bumbu tercampur.
  3. Panaskan minyak, kemudian tuangkan minyak panas secukupnya ke dalam campuran sambal. Aduk kembali hingga rata.
  4. Potong tempe sesuai selera. Buat bahan rendaman dengan mencampurkan air, garam, kaldu, dan kunyit bubuk. Aduk rata.
  5. Masukkan potongan tempe ke dalam larutan tersebut dan diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.
  6. Panaskan minyak, lalu goreng tempe hingga matang dan permukaannya berubah kecokelatan. Setelah itu, angkat dan tiriskan.
  7. Taruh tempe goreng di atas cobek, kemudian penyet atau tekan hingga sedikit hancur.
  8. Tuangkan sambal yang telah dibuat di atas tempe. Tambahkan daun kemangi secukupnya.
  9. Tempe penyet kemangi siap dinikmati bersama nasi putih hangat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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