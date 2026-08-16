Murah Meriah tapi Nagih, Ini Resep Tempe Penyet Kemangi untuk Menu Rumahan

Resep Tempe Penyet Kemangi yang Enak
JawaPos.com – Tempe bisa menjadi pilihan lauk yang sederhana sekaligus menggugah selera jika diolah dengan bumbu yang tepat. Salah satunya adalah tempe penyet kemangi yang memadukan tempe goreng dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan harum.
Perpaduan sambal, terasi, daun jeruk, serta kemangi memberikan aroma dan rasa yang khas. Menu ini juga cocok menjadi pilihan ketika ingin memasak hidangan rumahan yang praktis tanpa membutuhkan banyak bahan.
Tempe terlebih dahulu direndam dalam campuran bumbu agar rasanya lebih gurih sebelum digoreng. Setelah matang, tempe kemudian dipenyet dan disajikan bersama sambal serta kemangi.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tempe penyet kemangi yang dapat dicoba di rumah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa