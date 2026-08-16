Murah Meriah tapi Nagih, Ini Resep Tempe Penyet Kemangi untuk Menu Rumahan

JawaPos.com – Tempe bisa menjadi pilihan lauk yang sederhana sekaligus menggugah selera jika diolah dengan bumbu yang tepat. Salah satunya adalah tempe penyet kemangi yang memadukan tempe goreng dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan harum.

Perpaduan sambal, terasi, daun jeruk, serta kemangi memberikan aroma dan rasa yang khas. Menu ini juga cocok menjadi pilihan ketika ingin memasak hidangan rumahan yang praktis tanpa membutuhkan banyak bahan.

Tempe terlebih dahulu direndam dalam campuran bumbu agar rasanya lebih gurih sebelum digoreng. Setelah matang, tempe kemudian dipenyet dan disajikan bersama sambal serta kemangi.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tempe penyet kemangi yang dapat dicoba di rumah.