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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.51 WIB

Aroma Bawangnya Menggoda, Begini Resep Oseng Udang Pedas Gurih yang Praktis di Rumah

Resep Oseng Bawang Udang yang Enak dan Praktis - Image

Resep Oseng Bawang Udang yang Enak dan Praktis

JawaPos.com - Bagi pencinta hidangan seafood dengan cita rasa gurih dan sedikit sensasi pedas, oseng bawang udang bisa menjadi pilihan yang menarik untuk menu sehari-hari.

Perpaduan udang segar dengan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit menghasilkan aroma harum yang menggugah selera. Ditambah terasi dan kaldu jamur, hidangan sederhana ini memiliki rasa yang lebih kuat dan nikmat.

Cara membuatnya juga cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Oseng bawang udang paling nikmat disantap selagi hangat bersama nasi putih.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat oseng bawang udang yang praktis.

Bahan-bahan

  • 250 gram udang segar yang sudah dikupas
  • 300 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 70 gram cabai rawit merah
  • 1 batang daun bawang atau bawang pre
  • 1 batang serai
  • 1,5 sendok teh garam
  • 2 sendok teh terasi udang
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • Minyak secukupnya untuk menumis dan menggoreng

Cara Membuat

  1. Bersihkan udang, kemudian kupas dan sisihkan.
  2. Iris tipis atau cincang bawang merah serta bawang putih. Setelah itu, potong-potong cabai rawit dan sisihkan.
  3. Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan udang dan masak sebentar hingga matang. Angkat, kemudian tiriskan.
  4. Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang putih hingga harum.
  5. Masukkan cabai rawit dan serai yang sudah dimemarkan. Aduk dan tumis sampai aromanya keluar.
  6. Tambahkan bawang merah, kemudian lanjutkan menumis sampai bawang mulai layu dan harum.
  7. Berikan garam, terasi udang, serta kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
  8. Masukkan kembali udang yang telah dimasak sebelumnya.
  9. Tambahkan irisan bawang pre, lalu aduk seluruh bahan hingga tercampur sempurna.
  10. Masak beberapa saat agar bumbu meresap, kemudian matikan api.
  11. Pindahkan oseng bawang udang ke piring atau wadah saji.

Oseng bawang udang siap disantap bersama nasi hangat.

 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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