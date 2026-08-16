Aroma Bawangnya Menggoda, Begini Resep Oseng Udang Pedas Gurih yang Praktis di Rumah

JawaPos.com - Bagi pencinta hidangan seafood dengan cita rasa gurih dan sedikit sensasi pedas, oseng bawang udang bisa menjadi pilihan yang menarik untuk menu sehari-hari.

Perpaduan udang segar dengan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit menghasilkan aroma harum yang menggugah selera. Ditambah terasi dan kaldu jamur, hidangan sederhana ini memiliki rasa yang lebih kuat dan nikmat.

Cara membuatnya juga cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Oseng bawang udang paling nikmat disantap selagi hangat bersama nasi putih.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat oseng bawang udang yang praktis.