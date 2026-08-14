Resep Telur Dadar Kecap Pedas, Menu Rumahan Simpel yang Bikin Nasi Nambah

Potret dadar kecap pedas yang simpel dan bikin nasi nambah. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Kalau sedang bingung menentukan menu masakan sehari-hari, telur bisa menjadi salah satu bahan yang paling praktis untuk diolah.
Selain mudah ditemukan, telur juga bisa dimasak dengan berbagai cara, salah satunya menjadi Telur Dadar Kecap Pedas yang gurih, manis, dan sedikit pedas.
Resep ala @adelscooking ini cocok untuk kamu yang ingin membuat lauk sederhana tanpa membutuhkan banyak bahan. Telur dadar yang lembut dipadukan dengan tumisan bawang, cabai, kecap manis, dan saus tiram sehingga menghasilkan rasa yang lebih kaya.
Telur dadar sebenarnya sudah nikmat disantap begitu saja, tetapi tambahan saus kecap pedas membuat rasanya menjadi lebih menarik. Perpaduan kecap manis yang legit dengan saus tiram yang gurih memberikan lapisan rasa yang cocok untuk menu makan siang maupun makan malam.
Bahan yang digunakan juga cukup sederhana dan sebagian besar mungkin sudah tersedia di dapur. Karena proses pembuatannya cepat, resep ini bisa menjadi pilihan ketika ingin makan enak tetapi tidak punya banyak waktu untuk memasak.
Bahan-Bahan
3 butir telur
Kaldu jamur secukupnya
5 siung bawang merah
1/2 buah bawang bombay
2 buah cabai rawit
5 buah cabai merah keriting
Air secukupnya
2 sdm kecap manis
1 sdm saus tiram
1/4 sdt kaldu jamur
1/2 sdt lada bubuk
Sejumput garam
1 batang daun bawang
Cara Membuat Telur Dadar Kecap Pedas
1. Siapkan Telur
Pecahkan telur ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan kaldu jamur secukupnya. Kocok telur hingga putih dan kuning telur tercampur rata.
Pastikan bumbu tercampur dengan baik agar telur memiliki rasa gurih dari bagian luar hingga ke dalam. Jika ingin tekstur telur lebih tebal, kocok telur secukupnya dan jangan terlalu lama.
2. Buat Telur Dadar
Panaskan sedikit minyak dalam wajan dengan api sedang. Tuangkan telur yang sudah dikocok, lalu masak hingga bagian bawahnya matang dan berwarna keemasan.
Balik telur secara perlahan agar bentuknya tetap utuh. Masak sisi lainnya hingga matang, kemudian angkat dan sisihkan.
3. Siapkan Bumbu
Iris bawang merah, bawang bombay, cabai rawit, cabai merah keriting, dan daun bawang. Usahakan ukuran irisan tidak terlalu besar agar bumbu lebih mudah matang dan menyatu dengan saus.
Panaskan sedikit minyak di wajan yang sama, kemudian tumis bawang merah dan bawang bombay hingga harum. Setelah itu, masukkan cabai dan tumis sebentar sampai aromanya keluar.
4. Buat Saus Kecap Pedas
Tambahkan kecap manis dan saus tiram ke dalam tumisan. Masukkan lada bubuk, kaldu jamur, serta sedikit garam sesuai selera.
Tuangkan air secukupnya lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata. Masak beberapa saat sampai saus mulai mendidih dan bumbunya terasa menyatu.
5. Masukkan Telur
Masukkan telur dadar yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam wajan berisi saus. Siram-siramkan saus ke permukaan telur agar rasanya lebih meresap.
Masak sebentar dengan api kecil hingga saus sedikit mengental. Tambahkan irisan daun bawang menjelang akhir proses memasak agar aromanya tetap segar.
6. Sajikan
Setelah saus meresap dan daun bawang mulai layu, matikan api. Pindahkan telur dadar ke piring saji dan tuangkan sisa saus di atasnya.
Telur Dadar Kecap Pedas paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Jika suka rasa yang lebih pedas, kamu juga bisa menambahkan irisan cabai rawit segar sebagai pelengkap.
Gunakan api sedang saat membuat telur dadar agar bagian luarnya tidak cepat gosong sementara bagian dalamnya masih mentah. Jangan terlalu sering membolak-balik telur supaya bentuknya tetap bagus dan tidak mudah hancur.
Untuk sausnya, jumlah kecap manis dan cabai bisa disesuaikan dengan selera. Jika lebih suka rasa gurih daripada manis, kurangi sedikit kecap dan tambahkan saus tiram secukupnya.
Kamu juga bisa menambahkan bahan lain seperti irisan tomat, paprika, atau daun bawang lebih banyak. Dengan begitu, telur dadar sederhana bisa dibuat menjadi menu yang lebih berwarna dan menarik.
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