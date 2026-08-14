Resep Perkedel Tahu, Camilan Gurih dan Praktis untuk Menu Rumahan

JawaPos.com - Bosan dengan olahan tahu yang itu-itu saja? Perkedel Tahu bisa menjadi pilihan sederhana untuk mengubah tahu menjadi lauk atau camilan yang lebih menarik. Teksturnya lembut di bagian dalam dengan rasa gurih dan sedikit pedas dari cabai rawit.

Resep dari @ammirene ini menggunakan bahan yang mudah ditemukan dan cara membuatnya juga praktis. Tidak membutuhkan banyak bumbu, perkedel tahu bisa dibuat untuk teman makan nasi maupun camilan sore.

Tahu merupakan bahan yang serbaguna dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Dalam resep ini, tahu dihancurkan lalu dicampur dengan telur, tepung bumbu, daun bawang, dan beberapa bumbu sederhana.

Tambahan cabai rawit memberikan sedikit sensasi pedas yang membuat rasanya semakin nikmat. Anda juga bisa menyesuaikan jumlah cabai sesuai selera.

Bahan-Bahan

300 gram tahu

1 butir telur

1/2 sdt kaldu jamur

1/4 sdt garam

1/4 sdt merica

1/2 sdt bawang putih bubuk

1 batang daun bawang

2 buah cabai rawit

2 sdm tepung bumbu

Cara Membuat Perkedel Tahu

1. Haluskan Tahu

Hancurkan tahu menggunakan garpu hingga menjadi bagian-bagian kecil. Jika tahu mengandung banyak air, peras atau tiriskan terlebih dahulu agar adonan tidak terlalu lembek.

2. Campurkan Bahan

Masukkan tahu yang sudah dihancurkan ke dalam wadah.

Tambahkan telur, kaldu jamur, garam, merica, bawang putih bubuk, tepung bumbu, daun bawang yang sudah diiris, dan cabai rawit yang telah dicincang.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

3. Bentuk Adonan

Ambil adonan secukupnya, kemudian bentuk menjadi bulatan atau pipihkan sesuai selera.

Lakukan hingga seluruh adonan habis.

4. Goreng Perkedel

Panaskan minyak dengan api sedang.

Masukkan perkedel tahu secara perlahan, lalu goreng hingga kedua sisinya berwarna keemasan dan bagian luarnya matang.

Angkat dan tiriskan.

5. Sajikan

Sajikan perkedel tahu selagi hangat.

Menu ini bisa dinikmati sebagai lauk pendamping nasi atau camilan dengan sambal dan saus favorit.

Pastikan tahu sudah cukup ditiriskan sebelum dicampurkan dengan bahan lain. Tahu yang terlalu banyak mengandung air dapat membuat adonan sulit dibentuk dan mudah hancur saat digoreng.

Gunakan api sedang ketika menggoreng agar bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalamnya belum matang.

Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah cabai rawit juga bisa ditambah sesuai selera.