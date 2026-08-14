Resep Telur Katsu Crispy, Olahan Telur Sederhana dengan Saus Gurih Manis

JawaPos.com - Bosan dengan telur goreng yang itu-itu saja? Anda bisa mencoba kreasi Telur Katsu Crispy yang satu ini. Cara membuatnya cukup sederhana karena telur hanya perlu digoreng dengan balutan tepung roti hingga menghasilkan bagian luar yang renyah.

Resep dari @_rasabintang yang merupakan kreasi dari @okonomikitchen ini cocok untuk menu sarapan, lauk praktis, maupun camilan. Telur yang crispy kemudian disajikan bersama katsu sauce dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit asam.

Telur menjadi salah satu bahan yang mudah ditemukan dan praktis diolah. Namun, dengan teknik sederhana, telur goreng biasa bisa dibuat menjadi lebih menarik.

Balutan tepung roti memberikan tekstur renyah pada bagian luar, sementara telur tetap lembut di bagian dalam. Ditambah katsu sauce yang kaya rasa, menu sederhana ini terasa seperti hidangan ala Jepang.

Bahan-Bahan

Bahan Telur Katsu

Telur

Tepung roti secukupnya

Garam secukupnya

Baking paper

Minyak untuk menggoreng

Bahan Katsu Sauce

2 sdm brown sugar

1 sdm saus tomat

1 sdm kecap asin

1/2 sdm saus tiram

1/2 sdm kecap Inggris

Cara Membuat Telur Katsu Crispy

1. Siapkan Tepung Roti

Letakkan selembar baking paper sebagai alas.

Taburkan tepung roti secukupnya di atas baking paper hingga membentuk lapisan yang cukup untuk menjadi dasar telur.

2. Ceplok Telur

Pecahkan telur secara perlahan di atas tepung roti.

Tambahkan sedikit garam sebagai bumbu.

3. Tutup dengan Tepung Roti

Taburkan kembali tepung roti di atas telur hingga permukaannya tertutup.

Lakukan secara perlahan agar kuning telur tidak pecah.

4. Goreng Telur

Panaskan minyak dengan suhu sekitar 175 derajat Celsius. Goreng telur secara perlahan hingga tepung roti berubah menjadi keemasan dan renyah.

Angkat lalu tiriskan.

5. Buat Katsu Sauce

Campurkan brown sugar, saus tomat, kecap asin, saus tiram, dan kecap Inggris.

Masak hingga semua bahan tercampur dan saus sedikit mengental.

6. Sajikan

Letakkan telur katsu di atas piring.

Siram dengan katsu sauce secukupnya atau sajikan saus secara terpisah sebagai cocolan.

Nikmati selagi hangat agar tekstur crispy tetap terasa.

Ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar egg katsu ini tetap crispy. Gunakan tepung roti secukupnya dan pastikan seluruh permukaan telur tertutup dengan baik. Saat menggoreng, gunakan api dan suhu yang stabil agar tepung roti matang merata tanpa cepat gosong.

Jika ingin bagian kuning telur tetap sedikit lumer, perhatikan waktu menggoreng dan jangan memasaknya terlalu lama.