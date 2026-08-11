Resep Gyoza Terong Isi Ayam, Unik dan Gurih Tanpa Kulit Gyoza

Potret gyoza terong isi ayam yang unik dan gurih. (Sumber: instagram.com/@michelealex)
JawaPos.com - Punya terong di rumah dan bosan dengan olahan yang itu-itu saja? Gyoza Terong bisa menjadi ide masakan yang menarik untuk dicoba.
Terong digunakan sebagai pengganti kulit gyoza, kemudian diisi dengan campuran paha ayam, wortel, jamur enoki, dan berbagai bumbu gurih.
Resep ala @michelealex yang terinspirasi dari @kou_gohan_ ini menghasilkan gyoza dengan tekstur terong yang lembut dan isian ayam yang juicy. Cara membuatnya juga cukup sederhana karena tidak membutuhkan kulit gyoza khusus.
Berbeda dari gyoza pada umumnya, resep ini menggunakan irisan terong sebagai pembungkus isian. Terong yang direndam air garam akan menjadi lebih lentur sehingga mudah dilipat dan dibentuk.
Bagian isiannya juga cukup lengkap. Paha ayam memberikan rasa gurih sekaligus tekstur yang juicy, sementara wortel dan jamur enoki menambahkan tekstur serta rasa yang lebih beragam.
Gyoza terong ini semakin nikmat ketika disajikan bersama saus sederhana dari kecap asin dan cuka putih.
Bahan-Bahan
Bahan Terong
2 buah terong ukuran sedang
1 sdt garam
50 ml air
1 sdt tepung maizena
Bahan Isian
300 gram paha ayam giling
1/2 buah wortel, parut dan peras airnya
1/2 bungkus jamur enoki, potong kecil
1 batang daun bawang, iris tipis
2 siung bawang putih, parut
2 cm jahe, parut
1 sdt minyak wijen
1 sdm kecap asin
1 sdt saus tiram
1/4 sdt garam
1/4 sdt micin
1/3 sdt kaldu bubuk
1/2 sdt gula
1/3 sdt lada putih
1 sdm tepung maizena
Bahan Saus
2 sdm kecap asin
2 sdm cuka putih
Biji wijen secukupnya
Cara Membuat Gyoza Terong
1. Siapkan Terong
Iris terong memanjang dengan ketebalan yang cukup tipis agar mudah dilipat.
Rendam irisan terong dalam air yang sudah diberi garam selama kurang lebih 10 menit atau sampai teksturnya menjadi lebih lentur.
Setelah itu, tiriskan dan keringkan menggunakan tisu dapur.
Taburkan sedikit tepung maizena di atas permukaan terong yang sudah dikeringkan.
2. Buat Isian Ayam
Masukkan paha ayam giling, wortel, jamur enoki, daun bawang, bawang putih, dan jahe ke dalam wadah.
Tambahkan minyak wijen, kecap asin, saus tiram, garam, micin, kaldu bubuk, gula, lada putih, dan tepung maizena.
Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.
3. Isi dan Lipat Terong
Ambil satu lembar irisan terong.
Letakkan isian ayam secukupnya di atas terong, kemudian lipat hingga isian tertutup.
Lakukan hingga seluruh bahan habis.
4. Masak Gyoza Terong
Panaskan sedikit minyak wijen di dalam pan.
Tata gyoza terong, kemudian masak menggunakan api kecil hingga sedang selama kurang lebih 4 menit.
Balik gyoza dan masak kembali selama sekitar 4 menit.
Tuangkan sedikit air ke dalam pan, kemudian tutup.
Masak selama 1-2 menit hingga ayam matang dan air menguap seluruhnya.
5. Buat Saus
Campurkan kecap asin dan cuka putih dalam mangkuk kecil.
Aduk rata, lalu tambahkan biji wijen secukupnya.
6. Sajikan
Angkat gyoza terong yang sudah matang.
Sajikan selagi hangat bersama saus cocolan.
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