Resep Gyoza Terong Isi Ayam, Unik dan Gurih Tanpa Kulit Gyoza

Cara Membuat Gyoza Terong

1. Siapkan Terong

Iris terong memanjang dengan ketebalan yang cukup tipis agar mudah dilipat.

Rendam irisan terong dalam air yang sudah diberi garam selama kurang lebih 10 menit atau sampai teksturnya menjadi lebih lentur.

Setelah itu, tiriskan dan keringkan menggunakan tisu dapur.

Taburkan sedikit tepung maizena di atas permukaan terong yang sudah dikeringkan.

2. Buat Isian Ayam

Masukkan paha ayam giling, wortel, jamur enoki, daun bawang, bawang putih, dan jahe ke dalam wadah.

Tambahkan minyak wijen, kecap asin, saus tiram, garam, micin, kaldu bubuk, gula, lada putih, dan tepung maizena.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.

3. Isi dan Lipat Terong

Ambil satu lembar irisan terong.

Letakkan isian ayam secukupnya di atas terong, kemudian lipat hingga isian tertutup.

Lakukan hingga seluruh bahan habis.

4. Masak Gyoza Terong

Panaskan sedikit minyak wijen di dalam pan.

Tata gyoza terong, kemudian masak menggunakan api kecil hingga sedang selama kurang lebih 4 menit.

Balik gyoza dan masak kembali selama sekitar 4 menit.

Tuangkan sedikit air ke dalam pan, kemudian tutup.

Masak selama 1-2 menit hingga ayam matang dan air menguap seluruhnya.

5. Buat Saus

Campurkan kecap asin dan cuka putih dalam mangkuk kecil.

Aduk rata, lalu tambahkan biji wijen secukupnya.

6. Sajikan

Angkat gyoza terong yang sudah matang.

Sajikan selagi hangat bersama saus cocolan.