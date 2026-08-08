Resep Terong Unagi Enak, Olahan Terong Gurih Manis yang Katanya Mirip Unagi

JawaPos.com - Bosan dengan olahan terong yang itu-itu saja? Terong Unagi bisa menjadi pilihan menarik untuk dicoba. Terong yang biasanya diolah menjadi sambal atau tumisan kali ini dimasak dengan saus gurih manis yang membuat rasanya lebih spesial.

Resep dari @fanimci5 ini bahkan disebut memiliki rasa yang mengingatkan pada unagi. Terong dikukus terlebih dahulu, kemudian diolah dengan tepung dan dimasak bersama saus berbumbu. Tambahan cabai bubuk dan biji wijen membuat tampilannya semakin menggugah selera.

Teong ini memiliki tekstur lembut yang membuatnya mudah menyerap bumbu. Ketika dipadukan dengan kecap asin Jepang, kecap manis, madu, dan saus tiram, rasa terong menjadi lebih gurih, manis, dan kaya.

Penggunaan dashi juga memberikan cita rasa umami yang semakin memperkuat karakter saus. Jika tidak memiliki dashi, bahan tersebut dapat diganti dengan kaldu bubuk.

Bahan-Bahan

Bahan Terong

1-2 buah terong

Tepung terigu secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Bahan Saus

2 sdm kecap asin Jepang

½ sdm kecap manis

½ sdm madu

¼ sdm saus tiram

¼ sdt dashi atau kaldu bubuk

1 sdt gula palem

1 sdt cabai bubuk

½ sdt minyak wijen

150 ml air

3 siung bawang putih, digeprek

1 sdm minyak goreng untuk menumis

Bahan Taburan

Cabai bubuk secukupnya

Biji wijen secukupnya

Cara Membuat Terong Unagi

1. Kukus Terong

Cuci terong hingga bersih, kemudian kukus sampai teksturnya menjadi lembut.

Setelah matang, angkat dan biarkan sedikit dingin.

2. Siapkan Terong

Baluri terong dengan tepung terigu secukupnya.

Pastikan seluruh permukaan terong terlapisi tipis agar nantinya lebih mudah mendapatkan tekstur yang sedikit renyah.

3. Goreng Terong

Panaskan minyak.

Goreng terong hingga bagian luarnya kecokelatan.

Angkat dan tiriskan.

4. Buat Saus

Panaskan 1 sdm minyak goreng.

Tumis bawang putih yang telah digeprek hingga harum.

Masukkan kecap asin Jepang, kecap manis, madu, saus tiram, dashi atau kaldu bubuk, gula palem, cabai bubuk, minyak wijen, dan air.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

5. Masak Terong dengan Saus

Masukkan terong yang sudah digoreng ke dalam saus.

Masak menggunakan api kecil hingga saus mengental dan meresap ke dalam terong.

Balik terong sesekali agar bumbu melapisi kedua sisinya secara merata.

6. Sajikan

Angkat terong setelah saus meresap.

Taburkan cabai bubuk dan biji wijen secukupnya.

Sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Jangan menggoreng terong terlalu lama karena teksturnya sudah lembut setelah dikukus. Cukup goreng hingga bagian luarnya sedikit kecokelatan.