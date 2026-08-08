Resep Daging Sengkel Pedas Manis: Jadi Menu Favorit Keluarga!

Potret daging sengkel pedas manis dengan rasa pedas gurih dan manis. (Sumber: instagram.com/@azhira.nurayu)
JawaPos.com - Olahan daging selalu punya tempat spesial di meja makan, apalagi jika dimasak dengan cita rasa pedas manis yang kaya dan menggugah selera. Salah satu menu rumahan yang sering jadi andalan adalah daging sengkel pedas manis, masakan dengan karakter rasa pedas yang kuat namun diimbangi manis yang lembut. Perpaduan ini membuat hidangan terasa “ramah” untuk berbagai selera.
Resep ini dibagikan melalui unggahan Instagram @azhira.nurayu. Dalam caption-nya, ia menuliskan bahwa masakan ini merupakan salah satu menu daging favorit suaminya.
“Rasanya pedeeesss tapi ada manis-manisnya, yang nggak suka manis bisa disesuain aja penggunaan kecapnya yaa,” tulisnya, dikutip dari caption Instagram @azhira.nurayu. Fleksibilitas rasa inilah yang membuat menu ini cocok dimasak untuk keluarga.
Daging sengkel dikenal memiliki serat yang cukup padat, sehingga membutuhkan teknik memasak yang tepat agar hasilnya empuk. Proses perebusan atau presto di awal menjadi kunci agar daging mudah menyerap bumbu saat dimasak kembali. Setelah empuk, daging sengkel sangat cocok dipadukan dengan bumbu cabai, bawang, dan kecap yang menghasilkan rasa gurih, pedas, sekaligus manis.
Menu ini juga bisa disesuaikan tingkat kepedasannya. Jika suka pedas menyengat, bisa menambahkan cabai rawit utuh. Namun jika ingin rasa lebih seimbang, jumlah cabai bisa dikurangi sesuai selera.
Bahan-Bahan Daging Sengkel Pedas Manis
Bahan utama:
500 gram daging sengkel, potong-potong
Air secukupnya untuk merebus atau presto
Saus tiram secukupnya
Kecap manis secukupnya
Bumbu halus:
15 siung bawang merah
12 siung bawang putih
10 buah cabai merah keriting
10 buah cabai merah rawit
Bumbu aromatik:
2 lembar daun salam
Lengkuas sebesar ibu jari, memarkan
1 batang serai, memarkan
5 lembar daun jeruk
Cara Membuat Daging Sengkel Pedas Manis
1. Empukkan daging
Rebus atau presto daging sengkel hingga empuk. Setelah matang, angkat dan potong sesuai selera. Sisihkan.
2. Haluskan bumbu
Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai rawit hingga lembut.
3. Tumis bumbu
Tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan daun salam, lengkuas, serai, dan daun jeruk. Aduk hingga aroma bumbu keluar.
4. Masukkan daging
Masukkan potongan daging sengkel ke dalam tumisan bumbu. Aduk rata agar daging terbalut bumbu.
5. Bumbui
Tambahkan saus tiram dan kecap manis sesuai selera. Aduk kembali hingga bumbu meresap dan warna daging menjadi lebih gelap.
6. Masak hingga meresap
Masak dengan api kecil sambil sesekali diaduk hingga bumbu mengental dan meresap sempurna ke dalam daging.
7. Koreksi rasa
Cicipi dan sesuaikan rasa pedas maupun manis. Jika ingin lebih pedas, bisa menambahkan cabai rawit utuh di tahap akhir.
Tips Agar Daging Lebih Nikmat
- Gunakan api kecil saat tahap akhir agar bumbu meresap maksimal.
- Simpan sedikit air rebusan daging untuk membantu proses memasak jika bumbu terlalu kering.
- Menu ini cocok dimasak sehari sebelumnya karena rasanya justru lebih sedap setelah didiamkan.
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