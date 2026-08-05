Resep Chicken Soy Broth Bowl, Bisa Jadi Menu Andalan Keluarga yang Wajib Dicoba!

JawaPos.com - Kalau kamu sedang mencari menu rumahan yang simpel, hangat, dan comforting, maka Chicken Soy Broth Bowl ini bisa langsung masuk daftar favorit.

Hidangan ini terinspirasi dari unggahan Instagram @kupi.cookie, yang sering berbagi resep masakan rumahan sederhana namun tetap memanjakan lidah.

Dilansir dari caption singkatnya, menu ini disebut sebagai "salah satu menu yang mudah dan comforting!" dan benar saja, kombinasi ayam lembut, kuah kecap asin yang gurih, serta aroma jahe dan bawang membuat hidangan ini terasa menenangkan dari suapan pertama.

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan teknik memasak yang anti ribet, sajian ini sangat cocok untuk mahasiswa, pekerja sibuk, ataupun siapa pun yang ingin makan enak tanpa perlu memasak rumit.

Apalagi, kuah ringan dari kecap asin dan minyak wijen memberikan sensasi ala masakan Asia Timur yang menenangkan.

Bahan-Bahan yang Diperlukan

Bahan Utama

300 gr paha ayam fillet, potong kecil

Sejumput garam

Kaldu jamur

Lada

Marinasi minimal 1 jam

Bahan Tumis

3 siung bawang putih cincang

1/2 bawang bombay, iris

Sedikit jahe iris

Sedikit minyak

600 ml air

Seasoning

2 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen

Garam

Gula

Kaldu jamur

Lada bubuk

Topping

Daun bawang

Bawang goreng