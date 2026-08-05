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Nola Amalia Rosyada
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.44 WIB

Resep Chicken Soy Broth Bowl, Bisa Jadi Menu Andalan Keluarga yang Wajib Dicoba!

Potret soy broth bowl, menu rumahan yang sangat nyaman di perut. (Sumber: instagram.com/@kupi.cookie) - Image

Potret soy broth bowl, menu rumahan yang sangat nyaman di perut. (Sumber: instagram.com/@kupi.cookie)

JawaPos.com - Kalau kamu sedang mencari menu rumahan yang simpel, hangat, dan comforting, maka Chicken Soy Broth Bowl ini bisa langsung masuk daftar favorit.

Hidangan ini terinspirasi dari unggahan Instagram @kupi.cookie, yang sering berbagi resep masakan rumahan sederhana namun tetap memanjakan lidah. 

Dilansir dari caption singkatnya, menu ini disebut sebagai "salah satu menu yang mudah dan comforting!" dan benar saja, kombinasi ayam lembut, kuah kecap asin yang gurih, serta aroma jahe dan bawang membuat hidangan ini terasa menenangkan dari suapan pertama.

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan teknik memasak yang anti ribet, sajian ini sangat cocok untuk mahasiswa, pekerja sibuk, ataupun siapa pun yang ingin makan enak tanpa perlu memasak rumit.

Apalagi, kuah ringan dari kecap asin dan minyak wijen memberikan sensasi ala masakan Asia Timur yang menenangkan.

Bahan-Bahan yang Diperlukan
Bahan Utama
300 gr paha ayam fillet, potong kecil
Sejumput garam
Kaldu jamur
Lada
Marinasi minimal 1 jam

Bahan Tumis
3 siung bawang putih cincang
1/2 bawang bombay, iris
Sedikit jahe iris
Sedikit minyak
600 ml air

Seasoning
2 sdm kecap asin
1 sdm minyak wijen
Garam
Gula
Kaldu jamur
Lada bubuk
Topping
Daun bawang
Bawang goreng

Cara Membuat Chicken Soy Broth Bowl
1. Masak ayam dengan sedikit minyak hingga kulitnya berubah kecokelatan. Angkat dan sisihkan.
2. Tumia bawang bombay hingga warnanya berubah kecokelatan dan aromanya keluar.
3. Tambahkan bawang putih dan jahe, lalu tumis hingga harum.
4. Masukkan kembali potongan ayam yang sudah dimasak sebelumnya.
5. Tuang 600 ml air, lalu biarkan mendidih perlahan.
6. Masukkan semua seasoning: kecap asin, minyak wijen, garam, gula, kaldu jamur, dan lada.
7. Masak hingga ayam empuk dan kuah meresap dengan baik.
8. Saat hampir matang, tambahkan daun bawang agar aromanya semakin segar.
9. Sajikan dalam mangkuk, lalu beri bawang goreng sebagai topping renyah.

Editor: Hanny Suwindari
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