Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.12 WIB

Cocok Saat Hujan! Resep Ikan Lempah Kuning Segar dan Pedas

Potret ikan lempah kuning segar dan pedas dengan rasa asam gurih. (Sumber: instagram.com/@resicachika_)

 
JawaPos.com - Cuaca mendung dan hujan memang paling pas jika ditemani dengan hidangan berkuah yang segar dan menggugah selera. Salah satu menu yang selalu berhasil membangkitkan nafsu makan adalah ikan lempah kuning. Masakan khas daerah yang terkenal dengan rasa asam, pedas, dan gurih ini sangat cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam.

Resep ikan lempah kuning kali ini dibagikan oleh akun Instagram @resicachika_. Dikutip dari @resicachika_, menu ini sering dimasak saat musim hujan karena rasanya yang segar dan menghangatkan tubuh. Meski tampilannya sederhana, cita rasa lempah kuning selalu berhasil membuat siapa pun ketagihan.

Keunggulan hidangan ini terletak pada penggunaan bumbu segar, cabai, terasi, serta air asam jawa yang menciptakan sensasi rasa asam pedas yang khas dan alami.

Bahan-Bahan Ikan Lempah Kuning
Bahan utama:
500 gram ikan (tongkol, tenggiri, atau patin)
1 liter air

Bumbu halus:
6 siung bawang merah
5 cabai rawit
1 sdm cabai bubuk
2 sdt kunyit bubuk
2 sdt terasi bakar
3 sdm air

Bahan tambahan:
1 batang serai
Sejempol lengkuas
2,5 sdt garam
5 sdm air asam jawa
2 sdt bawang putih bubuk
1 sdm garam
1 buah tomat iris
½ buah nanas

Cara Memasak Ikan Lempah Kuning
1. Bersihkan ikan, potong sesuai selera, lalu sisihkan.
2. Haluskan semua bahan bumbu halus hingga benar-benar lembut.
3. Rebus 1 liter air hingga mendidih, lalu masukkan bumbu halus ke dalam panci.
4. Tambahkan serai dan lengkuas yang sudah dimemarkan.
5. Masukkan ikan ke dalam kuah, masak dengan api sedang hingga ikan matang.
6. Tambahkan tomat, nanas, air asam jawa, dan semua bumbu pelengkap.
7. Koreksi rasa, masak kembali hingga kuah mendidih dan aroma bumbu keluar sempurna.
8. Angkat dan sajikan selagi hangat.

Perpaduan cabai, kunyit, terasi, serta air asam jawa membuat lempah kuning memiliki rasa yang kaya dan kompleks. Rasa asamnya segar, pedasnya menggigit, serta aroma rempahnya sangat kuat. Nanas dan tomat memberikan sentuhan manis-asam alami yang menyeimbangkan rasa kuah.

Dikutip dari @resicachika_, masakan ini terasa semakin nikmat jika disantap saat cuaca hujan karena sensasi pedas dan hangatnya bisa langsung terasa di tubuh.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore