Cocok Saat Hujan! Resep Ikan Lempah Kuning Segar dan Pedas

Potret ikan lempah kuning segar dan pedas dengan rasa asam gurih. (Sumber: instagram.com/@resicachika_)

JawaPos.com - Cuaca mendung dan hujan memang paling pas jika ditemani dengan hidangan berkuah yang segar dan menggugah selera. Salah satu menu yang selalu berhasil membangkitkan nafsu makan adalah ikan lempah kuning. Masakan khas daerah yang terkenal dengan rasa asam, pedas, dan gurih ini sangat cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam.



Resep ikan lempah kuning kali ini dibagikan oleh akun Instagram @resicachika_. Dikutip dari @resicachika_, menu ini sering dimasak saat musim hujan karena rasanya yang segar dan menghangatkan tubuh. Meski tampilannya sederhana, cita rasa lempah kuning selalu berhasil membuat siapa pun ketagihan.



Keunggulan hidangan ini terletak pada penggunaan bumbu segar, cabai, terasi, serta air asam jawa yang menciptakan sensasi rasa asam pedas yang khas dan alami.



Bahan-Bahan Ikan Lempah Kuning

Bahan utama:

500 gram ikan (tongkol, tenggiri, atau patin)

1 liter air



Bumbu halus:

6 siung bawang merah

5 cabai rawit

1 sdm cabai bubuk

2 sdt kunyit bubuk

2 sdt terasi bakar

3 sdm air



Bahan tambahan:

1 batang serai

Sejempol lengkuas

2,5 sdt garam

5 sdm air asam jawa

2 sdt bawang putih bubuk

1 sdm garam

1 buah tomat iris

½ buah nanas



Cara Memasak Ikan Lempah Kuning

1. Bersihkan ikan, potong sesuai selera, lalu sisihkan.

2. Haluskan semua bahan bumbu halus hingga benar-benar lembut.

3. Rebus 1 liter air hingga mendidih, lalu masukkan bumbu halus ke dalam panci.

4. Tambahkan serai dan lengkuas yang sudah dimemarkan.

5. Masukkan ikan ke dalam kuah, masak dengan api sedang hingga ikan matang.

6. Tambahkan tomat, nanas, air asam jawa, dan semua bumbu pelengkap.

7. Koreksi rasa, masak kembali hingga kuah mendidih dan aroma bumbu keluar sempurna.

8. Angkat dan sajikan selagi hangat.



Perpaduan cabai, kunyit, terasi, serta air asam jawa membuat lempah kuning memiliki rasa yang kaya dan kompleks. Rasa asamnya segar, pedasnya menggigit, serta aroma rempahnya sangat kuat. Nanas dan tomat memberikan sentuhan manis-asam alami yang menyeimbangkan rasa kuah.



Dikutip dari @resicachika_, masakan ini terasa semakin nikmat jika disantap saat cuaca hujan karena sensasi pedas dan hangatnya bisa langsung terasa di tubuh.