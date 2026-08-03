Resep Crab Rangoon Crispy, Camilan Renyah dengan Isian Keju Lumer yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Bagi pencinta camilan gurih, Crab Rangoon menjadi salah satu hidangan yang wajib dicoba. Kulit pangsit yang digoreng hingga renyah dipadukan dengan isian crab stick dan cream cheese yang lembut menghasilkan perpaduan tekstur yang sulit ditolak. Ditambah aneka topping seperti mayo, gochujang, dan chili oil, camilan ini semakin menggugah selera.



Dilansir dari Instagram @hyunmristu, resep Crab Rangoon ini dibuat dengan bahan-bahan sederhana namun menghasilkan rasa ala restoran. Cocok disajikan sebagai camilan, menu berbuka, hingga ide jualan kekinian.



Crab Rangoon memiliki kombinasi tekstur renyah di bagian luar dan creamy di bagian dalam. Isian cream cheese yang lembut berpadu dengan gurihnya crab stick menciptakan cita rasa yang kaya tanpa terasa berlebihan.



Selain itu, topping pedas dan gurih membuat camilan ini semakin istimewa. Anda juga bisa menyesuaikan jenis saus sesuai selera.



Bahan-Bahan

Bahan Isian

12 buah crab stick

160 gram cream cheese atau keju oles

1 batang daun bawang, iris halus

1 sdt bawang putih bubuk

½ sdt kaldu jamur atau penyedap

½ sdt lada bubuk

1 sdt minyak wijen

½ sdt kecap asin



Bahan Lain

Kulit pangsit secukupnya

Minyak untuk menggoreng



Topping

Mayones

Gochujang atau saus buldak

Thai chili sauce

Chili oil

Furikake

Cabai hijau iris

Daun bawang iris



Cara Membuat Crab Rangoon

1. Siapkan Isian

Suwir atau cincang crab stick, lalu campurkan dengan cream cheese.

Tambahkan daun bawang, bawang putih bubuk, kaldu jamur, lada bubuk, minyak wijen, dan kecap asin.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

2. Bungkus dengan Kulit Pangsit

Ambil satu lembar kulit pangsit.

Letakkan satu sendok isian di bagian tengah, kemudian lipat dan rekatkan sisi-sisinya menggunakan sedikit air hingga tertutup rapat.

Lakukan hingga seluruh adonan habis.

3. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng Crab Rangoon hingga kulit berubah keemasan dan renyah.

Angkat lalu tiriskan.

4. Tambahkan Topping

Susun Crab Rangoon di atas piring saji.

Tambahkan mayones, gochujang atau saus buldak, Thai chili sauce, dan chili oil sesuai selera.

Taburi furikake, irisan cabai hijau, serta daun bawang agar tampilannya semakin menarik.

5. Sajikan

Nikmati Crab Rangoon selagi hangat agar tekstur kulit tetap renyah dan isian keju terasa lumer.



Pastikan kulit pangsit tertutup rapat agar isian tidak bocor saat digoreng. Gunakan api sedang supaya kulit matang merata tanpa cepat gosong. Setelah digoreng, tiriskan di atas rak atau tisu dapur agar minyak berlebih terserap dan teksturnya tetap garing lebih lama.



Crab Rangoon dapat dinikmati tanpa topping atau disajikan bersama saus favorit seperti saus sambal, saus keju, atau saus asam manis. Anda juga bisa menambahkan udang cincang atau jagung manis ke dalam isian untuk memberikan variasi rasa dan tekstur.



Crab Rangoon merupakan camilan yang memadukan kulit pangsit renyah dengan isian keju dan crab stick yang creamy.