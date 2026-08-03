Resep Spicy Creamy Ramen Bakso Grill, Mi Kuah Pedas Gurih yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Bagi pencinta mi kuah pedas, Spicy Creamy Ramen Bakso Grill bisa menjadi menu yang wajib masuk daftar recook. Perpaduan kuah creamy, rasa pedas dari gochujang, serta bakso panggang yang smoky menciptakan hidangan yang hangat dan menggugah selera.

Dilansir dari Instagram @gio.mci10, resep ini sangat praktis karena menggunakan mi instan sebagai bahan utama. Meski sederhana, hasil akhirnya terasa seperti menu di restoran Korea dengan kuah yang kental, gurih, dan sedikit pedas.

Menu ini memadukan rasa gurih, pedas, dan creamy dalam satu mangkuk. Gochujang memberikan sensasi pedas khas Korea, sementara susu dan keju membuat kuah terasa lebih lembut dan kaya rasa.

Bakso yang dipanggang terlebih dahulu juga menghadirkan aroma smoky yang membuat cita rasa hidangan semakin istimewa.

Bahan-Bahan

3 bungkus bakso kemasan kecil

1 bungkus mi instan goreng

1 sdm mentega

1 siung bawang putih, cincang halus

3-5 buah cabai rawit merah (sesuai selera)

3 sdm saus gochujang

250 ml susu

1 lembar keju

Daun bawang, iris secukupnya

Cara Membuat Spicy Creamy Ramen Bakso Grill

1. Panggang Bakso

Panggang atau grill bakso hingga permukaannya sedikit kecokelatan dan mengeluarkan aroma smoky.

Sisihkan.

2. Rebus Mi

Rebus mi instan hingga hampir matang.

Tiriskan dan sisihkan.

3. Tumis Bumbu

Lelehkan mentega di dalam wajan.

Tumis bawang putih dan cabai rawit hingga harum.

Tambahkan saus gochujang, lalu aduk hingga tercampur rata.

4. Buat Kuah Creamy

Tuangkan susu ke dalam wajan sambil terus diaduk.

Masukkan keju, lalu masak hingga meleleh dan kuah menjadi creamy.

5. Masukkan Mi dan Bakso

Tambahkan mi yang telah direbus ke dalam kuah.

Masukkan bakso grill, lalu aduk hingga semua bahan terbalut kuah dan panas merata.

6. Sajikan

Tuang ke dalam mangkuk saji.

Taburi irisan daun bawang sebelum dinikmati selagi hangat.

Gunakan api kecil saat memasak susu agar tidak pecah. Jika menginginkan kuah yang lebih kental, tambahkan sedikit keju atau kurangi takaran susu. Untuk rasa yang lebih pedas, Anda bisa menambahkan cabai rawit atau chili flakes sesuai selera.

Spicy Creamy Ramen Bakso Grill dapat diperkaya dengan tambahan telur rebus setengah matang, jamur, sosis, crab stick, atau irisan sawi. Taburan wijen sangrai dan nori juga bisa memberikan cita rasa khas hidangan Korea.

Spicy Creamy Ramen Bakso Grill menjadi pilihan menu praktis yang cocok dinikmati saat cuaca dingin maupun ketika ingin menyantap hidangan berkuah yang kaya rasa.