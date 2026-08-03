Resep Goguma Cheese Toast, Roti Panggang Ubi Ungu Lumer ala Korea yang Viral

JawaPos.com - Kuliner Korea memang tak pernah kehabisan ide menarik, salah satunya Goguma Cheese Toast.

Camilan ini memadukan kelembutan roti susu, manis alami ubi ungu, dan lelehan keju mozzarella yang menghasilkan perpaduan rasa gurih, manis, sekaligus creamy dalam setiap gigitan.

Dilansir dari Instagram @hailaibakery, Goguma Cheese Toast menjadi salah satu camilan viral yang ternyata sangat mudah dibuat di rumah. Dengan bahan-bahan sederhana, Anda sudah bisa menikmati sajian ala kafe Korea tanpa perlu keluar rumah.

Goguma atau ubi ungu dikenal memiliki rasa manis alami dan tekstur lembut yang sangat cocok dijadikan isian roti.

Saat dipadukan dengan mozzarella yang lumer dan milk bread yang empuk, hasilnya menjadi camilan yang mengenyangkan sekaligus memanjakan lidah.

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Tambahan bubuk kayu manis juga memberikan aroma hangat yang membuat cita rasanya semakin istimewa.

Bahan-Bahan

Milk bread atau roti tawar

Ubi ungu

Susu full cream

Gula pasir

Keju mozzarella

Bubuk kayu manis

Cara Membuat Goguma Cheese Toast

1. Siapkan Ubi Ungu

Kupas dan kukus ubi ungu hingga empuk.

Haluskan selagi hangat, lalu campurkan dengan susu full cream dan gula pasir secukupnya hingga teksturnya lembut dan mudah dioleskan.