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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.08 WIB

Nikmat dan Mudah Dibuat, Ini Resep Nasi Goreng Kari Sapi yang Wajib Dicoba

Resep Nasi Goreng Kari Sapi yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com - Nasi goreng merupakan salah satu hidangan favorit yang mudah dibuat dan dapat dikreasikan dengan beragam bahan. Selain praktis, menu ini juga mudah disesuaikan dengan selera sehingga tidak pernah membosankan.

Jika ingin menikmati cita rasa yang berbeda dari nasi goreng pada umumnya, nasi goreng kari sapi bisa menjadi pilihan. Perpaduan bumbu kari yang kaya rempah dengan potongan daging sapi menghasilkan rasa gurih, harum, dan menggugah selera. Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep nasi goreng kari sapi yang praktis dan mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan

  • 1 porsi nasi putih
  • 5 siung bawang putih, iris tipis
  • 100 gram daging sapi has dalam, iris tipis
  • 1 sendok teh bubuk kari (untuk marinasi)
  • 2 sendok makan bubuk kari (untuk memasak)
  • 30 gram cabai merah besar, iris
  • 1 batang daun bawang, iris
  • 3 sendok makan saus tiram
  • 4 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok teh garam untuk marinasi
  • ½ sendok teh garam untuk bumbu
  • 2 sendok teh kaldu ayam bubuk
  • ¼ sendok teh MSG (opsional)
  • Minyak secukupnya untuk menumis

Cara Membuat

  1. Iris tipis daging sapi, lalu masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok teh bubuk kari, garam, dan MSG jika digunakan. Aduk hingga seluruh daging terbalut bumbu, kemudian sisihkan beberapa saat.
  2. Iris bawang putih, cabai merah besar, dan daun bawang, lalu siapkan semua bahan agar proses memasak lebih mudah.
  3. Panaskan sedikit minyak di wajan. Tumis bawang putih dan cabai hingga harum, kemudian masukkan 2 sendok makan bubuk kari dan aduk hingga aromanya keluar.
  4. Tambahkan daging sapi yang telah dimarinasi, lalu masak hingga berubah warna dan matang.
  5. Masukkan nasi putih, kemudian tambahkan saus tiram, kecap manis, garam, dan kaldu ayam bubuk. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
  6. Jika ingin aroma yang lebih khas, gunakan blow torch sebentar pada nasi goreng sambil terus diaduk. Langkah ini bersifat opsional.
  7. Masukkan irisan daun bawang, aduk sebentar hingga layu, lalu matikan api.
  8. Pindahkan nasi goreng kari sapi ke piring saji.

Agar semakin nikmat, sajikan nasi goreng kari sapi bersama telur mata sapi, kerupuk, acar, atau irisan mentimun sebagai pelengkap. Perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma rempah dari kari membuat hidangan ini cocok menjadi alternatif ketika ingin menikmati nasi goreng dengan cita rasa yang lebih istimewa.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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