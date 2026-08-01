Nikmat dan Mudah Dibuat, Ini Resep Nasi Goreng Kari Sapi yang Wajib Dicoba

Resep Nasi Goreng Kari Sapi yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com - Nasi goreng merupakan salah satu hidangan favorit yang mudah dibuat dan dapat dikreasikan dengan beragam bahan. Selain praktis, menu ini juga mudah disesuaikan dengan selera sehingga tidak pernah membosankan.

Jika ingin menikmati cita rasa yang berbeda dari nasi goreng pada umumnya, nasi goreng kari sapi bisa menjadi pilihan. Perpaduan bumbu kari yang kaya rempah dengan potongan daging sapi menghasilkan rasa gurih, harum, dan menggugah selera. Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep nasi goreng kari sapi yang praktis dan mudah dipraktikkan di rumah.

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