Resep Banana Pudding Creamy, Dessert No Bake yang Lembut, Manis, dan Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Bagi pencinta dessert yang praktis, Banana Pudding bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Hidangan penutup ini memiliki tekstur lembut, creamy, dan rasa manis yang pas dengan perpaduan pisang segar.

Tanpa perlu dipanggang, banana pudding sangat cocok dijadikan camilan dingin saat cuaca panas maupun sebagai hidangan penutup setelah makan.

Dilansir dari Instagram @hulyatirfani, resep ini menggunakan custard homemade yang dipadukan dengan whipped cream sehingga menghasilkan tekstur yang ringan sekaligus lembut.

Cara membuatnya pun cukup sederhana sehingga mudah dipraktikkan di rumah. Banana pudding memiliki kombinasi rasa manis yang lembut dengan aroma khas pisang yang menyegarkan.

Custard yang dimasak hingga kental kemudian dicampur dengan whipped cream menghasilkan tekstur yang creamy tanpa terasa terlalu berat.

Selain mudah dibuat, dessert ini juga bisa disiapkan lebih awal dan disimpan di dalam kulkas sehingga praktis untuk disajikan saat dibutuhkan.

Bahan-Bahan

Bahan A (Custard)

2 kuning telur

30 gram gula pasir

½ sdt vanila essence

2 jumput garam

4 sdm tepung maizena

250 ml susu UHT

Bahan B

150 gram whipped cream bubuk

250 ml air dingin

Pelengkap

Pisang matang secukupnya, iris

Biskuit vanila atau biskuit susu secukupnya (opsional)

Cara Membuat Banana Pudding

1. Buat Custard

Campurkan kuning telur, gula pasir, vanila essence, garam, tepung maizena, dan susu UHT ke dalam panci.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga adonan mengental dan meletup-letup.

Angkat, lalu biarkan custard dingin sepenuhnya.

2. Siapkan Whipped Cream

Kocok whipped cream bubuk bersama air dingin hingga mengembang dan lembut sesuai petunjuk penggunaan.

3. Campurkan Adonan

Masukkan custard yang telah dingin ke dalam whipped cream.

Aduk perlahan hingga kedua adonan tercampur rata dan menghasilkan tekstur yang halus.

4. Susun Banana Pudding

Siapkan gelas atau wadah saji.

Susun irisan pisang di dasar wadah, tambahkan lapisan krim, lalu ulangi hingga bahan habis.

Jika suka, tambahkan lapisan biskuit di antara setiap lapisan krim.

5. Dinginkan

Simpan banana pudding di dalam kulkas selama minimal 2 jam agar teksturnya lebih set dan rasanya semakin nikmat.

Sajikan dalam keadaan dingin.

Gunakan pisang yang matang agar rasa manis alaminya lebih keluar dan teksturnya lembut. Pastikan custard benar-benar dingin sebelum dicampurkan dengan whipped cream agar hasil akhirnya tetap ringan dan tidak mudah cair.

Setelah selesai disusun, simpan dessert di dalam kulkas beberapa jam supaya seluruh lapisan menyatu dengan sempurna dan cita rasanya semakin lezat.

Banana pudding dapat diperkaya dengan tambahan biskuit vanila, biskuit lotus, granola, atau taburan cokelat parut untuk memberikan tekstur yang lebih menarik.

Anda juga bisa menambahkan irisan stroberi, blueberry, atau saus karamel sebagai pelengkap. Sajikan dalam gelas individual agar tampil lebih cantik untuk acara keluarga maupun pesta kecil.