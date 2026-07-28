KULINER LEGENDARIS DI DEPOK, Dari Es Krim Jadul yang Bikin Nostalgia hingga Pindang Gabus Pucung dengan Rasa Pekat yang Sulit Dilupakan

JawaPos.com - Depok sering kali hanya dianggap sebagai kota perlintasan, tempat orang berlalu-lalang antara Jakarta dan Bogor tanpa benar-benar berhenti untuk mengenalnya lebih dalam.

Padahal, di balik hiruk-pikuk jalanannya dan deretan kawasan permukiman yang terus berkembang, tersimpan kekayaan rasa yang tidak bisa dianggap remeh.

Di kota inilah, berbagai kuliner sederhana justru menemukan keistimewaannya. Mulai dari jajanan manis yang membawa kenangan masa kecil, hingga hidangan tradisional dengan racikan bumbu yang kuat dan autentik.

Semua seolah hadir tanpa banyak gimik, tapi justru meninggalkan kesan yang sulit dilupakan.

Baru kemudian, perjalanan rasa ini semakin terasa lengkap ketika ditelusuri lebih jauh melalui penelusuran yang dibagikan oleh YouTube Rumah Canda Melki, yang mengulas beberapa kuliner legendaris di Depok yang masih bertahan hingga sekarang.

Daftar Kuliner Legendaris Depok yang Wajib Dicoba

1. Woody Ice Cream, Manisnya Nostalgia yang Kembali Hidup

Salah satu yang langsung mencuri perhatian adalah Woody Ice Cream di kawasan Cimanggis.

Tempat ini bukan sekadar penjual es krim biasa, melainkan bagian dari kenangan banyak orang yang sempat menghilang dan kini kembali hadir.