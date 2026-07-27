Resep Bakso Tahu Goreng Mekar Jadi Camilan Gurih Renyah yang Praktis Dibuat

JawaPos.com - Sedang malas memasak tetapi tetap ingin menikmati camilan gurih di rumah? Bakso Tahu Goreng Mekar bisa menjadi pilihan yang tepat.

Camilan ini memiliki tekstur renyah di bagian luar, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan gurih. Saat digoreng, permukaannya akan merekah cantik sehingga tampilannya semakin menggugah selera.

Dilansir dari Instagram @dianariza31, resep ini menggunakan perpaduan tahu dan sedikit daging ayam. Namun, jika ingin versi yang lebih ekonomis, daging ayam bisa diganti dengan tambahan tahu sehingga tetap menghasilkan bakso goreng yang lezat.

Tahu memberikan tekstur yang lembut sekaligus membuat bakso goreng terasa lebih ringan. Sementara itu, tepung tapioka menghasilkan tekstur kenyal di bagian dalam dan membantu bakso mengembang serta merekah saat digoreng.

Selain mudah dibuat, resep ini cocok dijadikan camilan keluarga, lauk pendamping makan, hingga ide jualan karena menggunakan bahan yang sederhana dan ekonomis.

Bahan-Bahan

100 gram daging ayam halus (bisa diganti dengan 1 kotak tahu tambahan)

3 kotak tahu ukuran sedang

1 butir telur

3 siung bawang putih, parut

2 sdm tepung terigu

200 gram tepung tapioka

½ sdt garam

½ sdt lada bubuk

1 sdt kaldu bubuk

Daun bawang iris secukupnya

Cara Membuat Bakso Tahu Goreng Mekar

1. Siapkan Adonan

Haluskan tahu hingga lembut.

Campurkan tahu dengan daging ayam, telur, bawang putih parut, tepung terigu, tepung tapioka, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, dan daun bawang.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan mudah dibentuk.

2. Bentuk Bakso

Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk bulat sesuai ukuran yang diinginkan.

Lakukan hingga seluruh adonan habis.

3. Goreng

Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup.

Masukkan bakso ke dalam minyak hangat, kemudian goreng menggunakan api sedang hingga mengembang dan permukaannya mulai merekah.

Lanjutkan menggoreng hingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan.

4. Tiriskan

Angkat bakso goreng, lalu tiriskan minyak berlebih sebelum disajikan.

5. Sajikan

Nikmati Bakso Tahu Goreng Mekar selagi hangat bersama saus sambal, saus tomat, atau cabai rawit sesuai selera.

Pastikan tahu ditiriskan terlebih dahulu agar kadar airnya tidak terlalu tinggi sehingga adonan tidak lembek. Aduk adonan secukupnya hingga semua bahan tercampur rata tanpa berlebihan agar teksturnya tetap empuk.

Gunakan minyak yang cukup banyak dan goreng dimulai dari minyak yang belum terlalu panas dengan api sedang supaya bakso dapat mengembang dan merekah dengan baik. Setelah mengembang, besarkan sedikit api di akhir proses menggoreng agar hasilnya lebih renyah.