Resep Molen Mini Pisang Jadi Camilan Renyah dengan Isian Pisang Manis yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Molen pisang selalu menjadi salah satu camilan favorit banyak orang. Namun, jika dibuat dalam ukuran mini, tampilannya menjadi lebih menggemaskan dan praktis dinikmati.

Molen Mini Pisang memiliki kulit yang renyah di luar dengan isian pisang yang lembut dan manis, sehingga cocok disajikan sebagai teman minum teh maupun ide camilan keluarga.

Dilansir dari Instagram @hulyatirfani, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Meski dibuat tanpa proses yang rumit, hasilnya tetap renyah dan tidak kalah lezat dengan molen yang dijual di toko.

Kulit molen dibuat dari adonan sederhana yang menghasilkan tekstur renyah setelah digoreng. Ukurannya yang mini membuat camilan ini lebih praktis disantap dan cocok dijadikan bekal maupun suguhan saat berkumpul bersama keluarga.

Selain itu, resep ini dapat dikreasikan dengan berbagai jenis isian sehingga tidak mudah membosankan.

Bahan-Bahan

Bahan Kulit

250 gram tepung terigu protein sedang

40 gram gula halus

½ sdt vanila bubuk

⅓ sdt garam

50 gram margarin

2 sdm minyak goreng

10 sdm air dingin (dituangkan sedikit demi sedikit)

Bahan Isian

Pisang secukupnya, potong sesuai ukuran yang diinginkan

Cara Membuat Molen Mini Pisang

1. Buat Adonan

Campurkan tepung terigu, gula halus, vanila bubuk, garam, margarin, dan minyak goreng.

Aduk menggunakan tangan hingga adonan bertekstur seperti pasir.

2. Tambahkan Air

Masukkan air dingin sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan menyatu dan padat.

Tidak perlu menguleni hingga terlalu kalis.

3. Istirahatkan Adonan

Diamkan adonan selama kurang lebih 30 menit agar lebih mudah dibentuk.

4. Bentuk Kulit

Bagi adonan menjadi empat bagian.

Gilas hingga pipih, lalu potong memanjang.

Ambil satu potongan, kemudian gilas kembali hingga lebih tipis.

5. Bungkus Pisang

Letakkan potongan pisang di salah satu ujung adonan.

Gulung hingga seluruh permukaan pisang tertutup rapat.

6. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng molen hingga berwarna kuning keemasan dan renyah.

Angkat lalu tiriskan sebelum disajikan.

Gunakan pisang yang sudah matang agar rasa manis alaminya lebih keluar setelah digoreng. Tambahkan air sedikit demi sedikit saat membuat adonan supaya teksturnya tidak terlalu lembek.