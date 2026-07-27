Resep Molen Mini Pisang Jadi Camilan Renyah dengan Isian Pisang Manis yang Bikin Nagih

Potret molen mini pisang dengan kulit renyah dan isian pisang manis. (Sumber: instagram.com/@hulyatirfani)
JawaPos.com - Molen pisang selalu menjadi salah satu camilan favorit banyak orang. Namun, jika dibuat dalam ukuran mini, tampilannya menjadi lebih menggemaskan dan praktis dinikmati.
Molen Mini Pisang memiliki kulit yang renyah di luar dengan isian pisang yang lembut dan manis, sehingga cocok disajikan sebagai teman minum teh maupun ide camilan keluarga.
Dilansir dari Instagram @hulyatirfani, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Meski dibuat tanpa proses yang rumit, hasilnya tetap renyah dan tidak kalah lezat dengan molen yang dijual di toko.
Kulit molen dibuat dari adonan sederhana yang menghasilkan tekstur renyah setelah digoreng. Ukurannya yang mini membuat camilan ini lebih praktis disantap dan cocok dijadikan bekal maupun suguhan saat berkumpul bersama keluarga.
Selain itu, resep ini dapat dikreasikan dengan berbagai jenis isian sehingga tidak mudah membosankan.
Bahan-Bahan
Bahan Kulit
250 gram tepung terigu protein sedang
40 gram gula halus
½ sdt vanila bubuk
⅓ sdt garam
50 gram margarin
2 sdm minyak goreng
10 sdm air dingin (dituangkan sedikit demi sedikit)
Bahan Isian
Pisang secukupnya, potong sesuai ukuran yang diinginkan
Cara Membuat Molen Mini Pisang
1. Buat Adonan
Campurkan tepung terigu, gula halus, vanila bubuk, garam, margarin, dan minyak goreng.
Aduk menggunakan tangan hingga adonan bertekstur seperti pasir.
2. Tambahkan Air
Masukkan air dingin sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan menyatu dan padat.
Tidak perlu menguleni hingga terlalu kalis.
3. Istirahatkan Adonan
Diamkan adonan selama kurang lebih 30 menit agar lebih mudah dibentuk.
4. Bentuk Kulit
Bagi adonan menjadi empat bagian.
Gilas hingga pipih, lalu potong memanjang.
Ambil satu potongan, kemudian gilas kembali hingga lebih tipis.
5. Bungkus Pisang
Letakkan potongan pisang di salah satu ujung adonan.
Gulung hingga seluruh permukaan pisang tertutup rapat.
6. Goreng
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng molen hingga berwarna kuning keemasan dan renyah.
Angkat lalu tiriskan sebelum disajikan.
Gunakan pisang yang sudah matang agar rasa manis alaminya lebih keluar setelah digoreng. Tambahkan air sedikit demi sedikit saat membuat adonan supaya teksturnya tidak terlalu lembek.
Gilas kulit setipis mungkin agar hasil akhirnya lebih renyah. Goreng menggunakan api sedang sehingga kulit matang merata tanpa cepat gosong.
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