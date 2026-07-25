JawaPos.com – Artikel berikut menguraikan resep sop ayam sayuran ala Chef Rudy, hidangan hangat di musim hujan.

Alhasil menjalani ibadah puasa di tengah musim hujan menjadi tantangan tersendiri.

Setelah menahan lapar dan haus seharian, khususnya di tengah musim hujan, hidangan buka puasa penghangat tubuh seperti sop ayam menjadi makanan terbaik.

Jika penasaran cara membuatnya, yuk simak resep sop ayam sayuran ala Chef Rudy Choirudin di bawah ini, dilansir Youtube Rudy dan Sahabat TV.

Bahan 1:

- 1/2 ekor ayam, potong 10 bagian

- 1 sdt merica bubuk

- 2½ sdt garam

- 1 sdt gula pasir