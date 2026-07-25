Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 26 Juli 2026 | 03.20 WIB

Resep Sop Ayam Sayuran ala Chef Rudy, Hidangan Hangat di Musim Hujan

ilustrasi sop ayam sayuran. - Image

ilustrasi sop ayam sayuran.

JawaPos.com – Artikel berikut menguraikan resep sop ayam sayuran ala Chef Rudy, hidangan hangat  di musim hujan.

Alhasil menjalani ibadah puasa di tengah musim hujan menjadi tantangan tersendiri.

Setelah menahan lapar dan haus seharian, khususnya di tengah musim hujan, hidangan buka puasa penghangat tubuh seperti sop ayam menjadi makanan terbaik.

Jika penasaran cara membuatnya, yuk simak resep sop ayam sayuran ala Chef Rudy Choirudin di bawah ini, dilansir Youtube Rudy dan Sahabat TV.

Bahan 1:

- 1/2 ekor ayam, potong 10 bagian

- 1 sdt merica bubuk

- 2½ sdt garam

- 1 sdt gula pasir

- 1.800 ml air

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore