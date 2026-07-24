Resep Chocolate Palitaw Balls, Camilan Kenyal Isi Cokelat Lumer dengan 3 Bahan

JawaPos.com - Ingin membuat camilan manis tanpa perlu banyak bahan? Chocolate Palitaw Balls bisa menjadi pilihan yang tepat. Camilan ini hanya menggunakan tiga bahan utama, tetapi menghasilkan tekstur yang kenyal dengan isian cokelat yang lumer di setiap gigitan.

Selain mudah dibuat, tampilannya juga menarik sehingga cocok disajikan untuk keluarga maupun sebagai ide camilan saat berkumpul.

Dilansir dari Instagram @ammirene, resep ini menjadi salah satu kreasi sederhana yang cocok untuk pemula karena proses pembuatannya praktis dan tidak memerlukan banyak peralatan dapur.

Tepung ketan menghasilkan tekstur yang lembut dan kenyal, sementara cokelat compound di bagian tengah akan meleleh saat camilan masih hangat. Perpaduan rasa manis dan tekstur chewy membuat camilan ini disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa.

Selain itu, bahan yang digunakan sangat sederhana sehingga cocok dibuat kapan saja ketika ingin menikmati camilan homemade tanpa ribet.

Bahan-Bahan

Tepung ketan secukupnya

Air secukupnya

Cokelat compound secukupnya

Cara Membuat Chocolate Palitaw Balls

1. Buat Adonan

Campurkan tepung ketan dengan air sedikit demi sedikit.

Aduk hingga menjadi adonan yang lembut, kalis, dan mudah dibentuk.

2. Isi dengan Cokelat

Ambil sedikit adonan, pipihkan di telapak tangan.

Letakkan potongan cokelat compound di bagian tengah, lalu tutup dan bulatkan hingga rapat.

3. Rebus

Didihkan air di dalam panci.

Masukkan bola-bola adonan ke dalam air mendidih.

Masak hingga mengapung sebagai tanda adonan telah matang.

Angkat dan tiriskan.

4. Sajikan

Nikmati Chocolate Palitaw Balls selagi hangat agar isian cokelat masih lumer dan memberikan sensasi yang lebih nikmat.

Gunakan air sedikit demi sedikit saat membuat adonan agar teksturnya tidak terlalu lembek. Pastikan cokelat tertutup rapat oleh adonan supaya tidak bocor saat direbus.

Setelah bola ketan mengapung, biarkan matang sekitar satu hingga dua menit lagi agar bagian dalam benar-benar matang. Camilan ini paling nikmat disantap dalam keadaan hangat ketika cokelat di dalamnya masih meleleh.