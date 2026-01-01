Resep Cheesy Kimchi Fried Rice, Nasi Goreng Kimchi dengan Keju Lumer yang Gurih Pedas

JawaPos.com - Jika ingin menikmati nasi goreng dengan cita rasa khas Korea, Cheesy Kimchi Fried Rice bisa menjadi menu yang wajib dicoba.

Perpaduan kimchi yang asam dan pedas, daging pork belly yang gurih, serta mozzarella yang lumer menghasilkan hidangan yang kaya rasa dan menggugah selera. Tambahan rumput laut panggang membuat aromanya semakin nikmat.

Dilansir dari Instagram @shiso_baby, resep ini sangat praktis dan cocok dijadikan menu makan siang atau makan malam. Bahkan, hidangan ini akan semakin lezat jika disajikan bersama telur mata sapi setengah matang.

Kimchi memberikan rasa asam segar yang khas sehingga membuat nasi goreng terasa lebih kompleks dibanding nasi goreng biasa. Ketika dipadukan dengan gochujang dan mozzarella, rasa pedas, gurih, creamy, dan sedikit asam berpadu dengan sempurna.

Selain itu, resep ini juga menjadi pilihan tepat untuk memanfaatkan sisa nasi dingin di rumah agar berubah menjadi hidangan yang lebih istimewa.

Bahan-Bahan

Nasi putih dingin secukupnya

Pork belly secukupnya, potong kecil (boleh diganti protein lain)

½ buah bawang bombai, iris

Kimchi secukupnya, potong-potong

1 sdm gochujang

Daun bawang secukupnya, iris

Garam secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Rumput laut panggang sebagai topping

Pelengkap

Telur mata sapi (opsional)

Cara Membuat Cheesy Kimchi Fried Rice

1. Masak Pork Belly

Panaskan wajan tanpa banyak minyak.

Masak pork belly hingga lemaknya keluar dan permukaannya mulai kecokelatan.

2. Tumis Bumbu

Masukkan bawang bombai, lalu tumis hingga harum dan layu.

Tambahkan kimchi, kemudian aduk hingga tercampur rata.

3. Masukkan Gochujang

Tambahkan gochujang, lalu aduk hingga seluruh bahan terlapisi bumbu.

4. Tambahkan Nasi

Masukkan nasi putih dingin.

Aduk hingga bumbu tercampur merata dengan nasi.

Tambahkan daun bawang dan sedikit garam sesuai selera.

5. Tambahkan Keju

Taburkan mozzarella di atas nasi.

Tutup wajan beberapa saat hingga keju meleleh sempurna.

6. Sajikan

Taburi rumput laut panggang yang telah diremukkan.

Sajikan bersama telur mata sapi agar rasanya semakin nikmat.

Gunakan nasi yang sudah dingin atau nasi sisa semalam agar teksturnya tetap pera dan tidak mudah lembek saat digoreng. Kimchi yang telah difermentasi lebih lama biasanya memiliki rasa yang lebih kuat sehingga membuat nasi goreng semakin kaya rasa.