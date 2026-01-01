Resep Otak-Otak Kentang, Camilan Gurih Renyah yang Bikin Susah Berhenti Makan

JawaPos.com - Jika sedang mencari camilan sederhana dengan bahan yang mudah ditemukan, Otak-Otak Kentang bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba.

Perpaduan kentang rebus yang lembut dengan telur dan tepung menghasilkan tekstur yang kenyal di dalam, sementara bagian luarnya menjadi renyah setelah digoreng.

Dilansir dari Instagram @pattygurlz, resep ini sangat praktis karena hanya menggunakan beberapa bahan utama. Cocok disajikan sebagai camilan sore, bekal anak, maupun lauk pendamping nasi hangat.

Kentang memiliki tekstur lembut yang membuat adonan mudah dibentuk tanpa perlu banyak bahan tambahan. Dipadukan dengan telur rebus, tapioka, dan maizena, hasil akhirnya menjadi lebih kenyal sekaligus gurih.

Selain mudah dibuat, camilan ini juga fleksibel karena bisa dinikmati bersama berbagai macam saus, mulai dari saus sambal, mayones, hingga saus keju.

Bahan-Bahan

1 buah kentang ukuran sedang

1 butir telur rebus

4 sdm tepung tapioka

2 sdm tepung maizena

Parsley secukupnya

Garam secukupnya

¼ sdt lada putih bubuk

¼ sdt bawang putih bubuk

Cara Membuat Otak-Otak Kentang

1. Rebus Kentang

Kupas kentang, lalu rebus selama kurang lebih 10 menit atau hingga empuk.

Tiriskan dan haluskan selagi masih hangat.

2. Campurkan Bahan

Haluskan telur rebus, lalu campurkan dengan kentang.

Masukkan tepung tapioka, tepung maizena, parsley, garam, lada putih, dan bawang putih bubuk.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan dapat dibentuk.

3. Bentuk Adonan

Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk sesuai selera, seperti lonjong, bulat, atau silinder kecil.

4. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng hingga seluruh permukaan berwarna kuning keemasan dan terasa renyah.

Angkat lalu tiriskan.

5. Sajikan

Nikmati selagi hangat bersama saus sambal, mayones, saus keju, atau saus tomat favorit.

Gunakan kentang yang memiliki tekstur pulen agar adonan tidak mudah hancur. Pastikan kentang benar-benar ditiriskan sebelum dihaluskan supaya adonan tidak terlalu lembek.

Goreng menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang agar bagian luar menjadi renyah sementara bagian dalam tetap lembut. Jika adonan terasa terlalu lembek, tambahkan sedikit tepung tapioka hingga teksturnya pas untuk dibentuk.