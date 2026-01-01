Resep Otak-Otak Kentang, Camilan Gurih Renyah yang Bikin Susah Berhenti Makan

Potret otak-otak kentang yang gurih, renyah di luar dan lembut di dalam. (Sumber: instagram.com/@pattygurlz)
JawaPos.com - Jika sedang mencari camilan sederhana dengan bahan yang mudah ditemukan, Otak-Otak Kentang bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba.
Perpaduan kentang rebus yang lembut dengan telur dan tepung menghasilkan tekstur yang kenyal di dalam, sementara bagian luarnya menjadi renyah setelah digoreng.
Dilansir dari Instagram @pattygurlz, resep ini sangat praktis karena hanya menggunakan beberapa bahan utama. Cocok disajikan sebagai camilan sore, bekal anak, maupun lauk pendamping nasi hangat.
Kentang memiliki tekstur lembut yang membuat adonan mudah dibentuk tanpa perlu banyak bahan tambahan. Dipadukan dengan telur rebus, tapioka, dan maizena, hasil akhirnya menjadi lebih kenyal sekaligus gurih.
Selain mudah dibuat, camilan ini juga fleksibel karena bisa dinikmati bersama berbagai macam saus, mulai dari saus sambal, mayones, hingga saus keju.
Bahan-Bahan
1 buah kentang ukuran sedang
1 butir telur rebus
4 sdm tepung tapioka
2 sdm tepung maizena
Parsley secukupnya
Garam secukupnya
¼ sdt lada putih bubuk
¼ sdt bawang putih bubuk
Cara Membuat Otak-Otak Kentang
1. Rebus Kentang
Kupas kentang, lalu rebus selama kurang lebih 10 menit atau hingga empuk.
Tiriskan dan haluskan selagi masih hangat.
2. Campurkan Bahan
Haluskan telur rebus, lalu campurkan dengan kentang.
Masukkan tepung tapioka, tepung maizena, parsley, garam, lada putih, dan bawang putih bubuk.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan dapat dibentuk.
3. Bentuk Adonan
Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk sesuai selera, seperti lonjong, bulat, atau silinder kecil.
4. Goreng
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng hingga seluruh permukaan berwarna kuning keemasan dan terasa renyah.
Angkat lalu tiriskan.
5. Sajikan
Nikmati selagi hangat bersama saus sambal, mayones, saus keju, atau saus tomat favorit.
Gunakan kentang yang memiliki tekstur pulen agar adonan tidak mudah hancur. Pastikan kentang benar-benar ditiriskan sebelum dihaluskan supaya adonan tidak terlalu lembek.
Goreng menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang agar bagian luar menjadi renyah sementara bagian dalam tetap lembut. Jika adonan terasa terlalu lembek, tambahkan sedikit tepung tapioka hingga teksturnya pas untuk dibentuk.
Otak-otak kentang dapat dikreasikan dengan tambahan keju parut, ayam cincang, kornet, sosis, atau smoked beef agar rasanya semakin gurih. Untuk sensasi pedas, tambahkan irisan cabai atau bubuk cabai ke dalam adonan.
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