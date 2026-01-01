Resep Garlic Butter Chilli Pasta, Pasta Creamy Pedas Siap dalam 10 Menit

Potret garlic butter chili pasta yang creamy, gurih, dan pedas yang bisa siap dalam 10 menit. (Sumber: instagram.com/@gaya.cookss)
JawaPos.com - Ingin membuat hidangan yang lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur? Garlic Butter Chilli Pasta bisa menjadi pilihan yang tepat.
Perpaduan mentega, bawang putih, chilli crisp, dan krim menghasilkan saus yang creamy, gurih, dengan sensasi pedas yang menggugah selera. Menariknya, menu ini bisa disiapkan hanya dalam waktu sekitar 10 menit.
Dilansir dari Instagram @gaya.cookss, resep ini sangat cocok untuk makan siang, makan malam, atau saat ingin menikmati hidangan praktis dengan bahan yang sederhana. Rasanya tetap istimewa meski proses memasaknya sangat singkat.
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Aroma bawang putih yang ditumis dengan mentega menjadi daya tarik utama dari hidangan ini. Ditambah chilli crisp yang memberikan rasa pedas sekaligus tekstur renyah, saus pasta menjadi lebih kaya rasa. Krim membantu menyeimbangkan rasa pedas sehingga menghasilkan perpaduan yang creamy dan lembut.
Resep ini juga fleksibel karena dapat menggunakan berbagai jenis pasta, mulai dari spaghetti, fettuccine, penne, hingga fusilli.
Bahan-Bahan
1 sdm mentega
6-7 siung bawang putih, cincang halus
1 sdm chilli crisp
5-6 sdm krim cair (fresh cream)
Oregano kering secukupnya
Cabai bubuk atau chili flakes secukupnya
Garam secukupnya
Sedikit air rebusan pasta
Pasta favorit yang telah direbus hingga al dente
Cara Membuat Garlic Butter Chilli Pasta
1. Lelehkan Mentega
Panaskan mentega di atas wajan menggunakan api sedang hingga meleleh.
2. Tumis Bawang Putih
Masukkan bawang putih cincang.
Tumis hingga harum dan berwarna sedikit keemasan.
3. Tambahkan Chilli Crisp
Masukkan chilli crisp, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
4. Buat Saus
Tuangkan krim cair.
Tambahkan oregano, chili flakes, dan garam sesuai selera.
Masukkan sedikit air rebusan pasta agar saus menjadi lebih lembut dan mudah melapisi pasta.
5. Campurkan Pasta
Masukkan pasta yang telah direbus.
Aduk hingga seluruh pasta terbalut saus secara merata.
6. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat.
Tambahkan taburan oregano, parsley, keju parmesan, atau chili flakes sesuai selera.
Gunakan bawang putih segar agar aromanya lebih kuat dan harum. Jangan menumis bawang putih terlalu lama karena dapat membuat rasanya pahit.
Air rebusan pasta sebaiknya tidak dilewatkan karena kandungan patinya membantu saus menjadi lebih creamy dan mudah menempel pada pasta. Jika menyukai tekstur saus yang lebih kaya, tambahkan sedikit keju parmesan parut saat proses memasak.
Garlic Butter Chilli Pasta dapat dipadukan dengan ayam panggang, udang, jamur, smoked beef, atau sosis agar lebih mengenyangkan.
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