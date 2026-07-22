Resep Spicy Garlic Pasta Creamy, Menu Praktis 10 Menit yang Pedas dan Gurih

JawaPos.com - Sedang mencari menu pasta yang praktis tetapi tetap kaya rasa? Spicy Garlic Pasta Creamy bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan bawang putih yang harum, saus tomat, krim, serta sensasi pedas dari chili flakes menghasilkan hidangan yang creamy sekaligus menggugah selera.
Dilansir dari Instagram @aadrikacooks, resep ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit sehingga cocok dijadikan menu makan siang, makan malam, atau saat ingin memasak hidangan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.
Pasta ini menawarkan keseimbangan rasa yang pas antara gurih, creamy, sedikit asam dari tomat, dan pedas yang menggugah selera. Bumbu yang digunakan juga sederhana sehingga mudah dipraktikkan di rumah.
Selain cepat dibuat, resep ini dapat dikreasikan dengan berbagai tambahan protein maupun sayuran sesuai selera sehingga cocok untuk menu sehari-hari.
Bahan-Bahan
Pasta rebus sesuai selera
½ cangkir pure tomat
¼ cangkir fresh cream
1 buah bawang bombai kecil, potong dadu
4-5 siung bawang putih, cincang
½ sdt lada hitam
¼ sdt bawang putih bubuk
½ sdt chili flakes
¼ sdt paprika bubuk
Garam secukupnya
½ sdt oregano
1 sdm minyak zaitun
Topping
Keju mozzarella secukupnya
Chili flakes
Parsley cincang
Cara Membuat Spicy Garlic Pasta
1. Tumis Bumbu
Panaskan minyak zaitun, lalu tumis bawang bombai dan bawang putih hingga harum dan berwarna keemasan.
2. Masukkan Pure Tomat
Tambahkan pure tomat, lalu masak selama 1-2 menit hingga aroma asamnya berkurang.
3. Bumbui
Masukkan lada hitam, bawang putih bubuk, chili flakes, paprika bubuk, oregano, dan garam.
Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.
4. Tambahkan Krim
Tuangkan fresh cream dan sedikit air rebusan pasta.
Masak sambil diaduk hingga saus menjadi lembut dan sedikit mengental.
5. Masukkan Pasta
Tambahkan pasta yang telah direbus.
Aduk hingga seluruh pasta terbalut saus secara merata.
6. Sajikan
Pindahkan pasta ke piring saji.
Taburi mozzarella, parsley cincang, dan tambahan chili flakes sesuai selera.
Sajikan selagi hangat.
Gunakan air rebusan pasta saat membuat saus karena kandungan patinya membantu menghasilkan tekstur saus yang lebih lembut dan menyatu dengan pasta. Jangan menumis bawang putih terlalu lama agar tidak gosong dan terasa pahit. Jika menyukai rasa pedas yang lebih kuat, jumlah chili flakes dapat ditambah sesuai selera tanpa mengurangi keseimbangan rasa saus.
Spicy Garlic Pasta semakin nikmat jika ditambahkan ayam panggang, udang, jamur, smoked beef, atau sosis sebagai pelengkap. Anda juga bisa menambahkan bayam, brokoli, atau paprika untuk menambah nutrisi dan warna.
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