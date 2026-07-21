Resep Sambal Tempe Goang Khas Sunda Ala Devina Hermawan yang Gurih dan Pedas!

Sambal Tempe Goang/ Youtube Chef Devina Hermawan
JawaPos.com -- Sambal tempe goang khas Sunda merupakan salah satu hidangan tradisional yang terkenal dengan cita rasa pedasnya yang menggugah selera.
Perpaduan antara tempe goreng yang gurih dengan sambal goang yang terbuat dari cabai rawit, bawang putih, dan garam ini menciptakan sensasi rasa sederhana namun tetap nikmat.
Hidangan ini sering dijadikan sebagai lauk pendamping nasi hangat dan cocok disantap saat makan siang atau malam. Selain rasanya yang khas, sambal tempe goang khas Sunda ini dapat memanjakan lidah siapapun yang mencobanya.
Bagi kamu yang ingin membuat sambal tempe goang khas Sunda yang enak dan ekonomis, kamu dapat mengikuti resep sambal tempe goang khas Sunda yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.
Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat sambal tempe goang khas Sunda yang bikin nambah nasi.
Bahan-bahan untuk membuat sambal goang khas Sunda:
· 200 gram tempe
· 2 siung bawang putih
· 25 gram cabai rawit merah
· 45 gram cabai rawit hijau
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