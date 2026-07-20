Resep Cimol Keju Anti Alot dengan Bumbu Pedas Daun Jeruk yang Menggoda Selera Ala Devina Hermawan

JawaPos.com - Tak ada yang bisa menolak sensasi kenyal dan lumernya cimol keju yang hangat dari wajan.

Dari kanal YouTube Devina Hermawan, hadir resep Lumer, Kenyal, Bisa Untuk Stok! Resep Cimol Keju Anti Alot [Lengkap Bumbu Pedas Daun Jeruk], yang memungkinkan Anda membuat cemilan praktis, gurih, dan pedas dengan aroma daun jeruk yang khas.

Resep ini tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga cocok untuk stok camilan di rumah, sehingga kapan pun ingin menikmati kelezatan cimol keju, tinggal goreng sebentar dan nikmati.

Keju cheddar yang meleleh di dalamnya berpadu dengan adonan kenyal dan taburan bumbu pedas daun jeruk yang aromatik, menjadikan setiap gigitan penuh sensasi.

Bahan Cimol (untuk 7 porsi):

Bahan adonan:

· 5 siung bawang putih

· 3 sdm minyak

· 375 ml air