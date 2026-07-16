Resep Rice Paper Shrimp Pancake, Pancake Udang Renyah Tinggi Protein Siap dalam 10 Menit

JawaPos.com - Sedang mencari menu praktis yang tinggi protein tetapi tetap lezat? Rice Paper Shrimp Pancake bisa menjadi pilihan yang tepat.

Hidangan ini menggunakan dua lembar rice paper sebagai pembungkus adonan udang cincang yang kemudian dipanggang di atas wajan hingga garing dan berwarna keemasan. Hasilnya adalah pancake dengan tekstur renyah di luar, sementara bagian dalam tetap lembut dan juicy.

Resep ala @mydarr hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit sehingga cocok dijadikan menu sarapan, makan siang ringan, hingga camilan yang mengenyangkan.

Rice paper akan berubah menjadi sangat renyah saat dipanaskan di atas wajan, sementara adonan udang menghasilkan tekstur kenyal dengan rasa gurih alami.

Ditambah saus cocolan berbahan kecap asin, madu, dan minyak wijen, hidangan ini memiliki perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang membuatnya semakin nikmat.

Selain itu, penggunaan udang sebagai bahan utama menjadikan menu ini kaya protein namun tetap ringan.

Bahan-Bahan

Adonan Udang

225 gram udang, cincang halus

1 sdt tepung maizena

1 sdt minyak wijen

2 sdm daun bawang, iris halus

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya

2 lembar rice paper ukuran besar

Minyak alpukat atau minyak goreng netral secukupnya untuk memanggang

Saus Cocolan

1-2 sdm kecap asin

½-1 sdm madu atau madu pedas

1 sdt minyak wijen

Wijen sangrai secukupnya

Topping (Opsional)

Irisan daun bawang

Chili crisp atau minyak cabai

Wijen sangrai

Cara Membuat Rice Paper Shrimp Pancake

1. Siapkan Adonan Udang

Campurkan udang cincang, tepung maizena, minyak wijen, daun bawang, garam, dan lada hitam.

Aduk hingga adonan sedikit lengket dan tercampur merata.

2. Susun Rice Paper

Letakkan satu lembar rice paper di atas permukaan kerja yang bersih.

Ratakan adonan udang di atas rice paper hingga membentuk lapisan tipis.

Tutup menggunakan lembar rice paper kedua, lalu tekan perlahan agar kedua lapisan menyatu.

3. Panggang hingga Renyah

Panaskan sedikit minyak di wajan anti lengket dengan api sedang.

Masukkan rice paper yang telah diisi adonan udang.

Masak sekitar 3-4 menit pada setiap sisi hingga rice paper berubah menjadi renyah berwarna keemasan dan udang matang sempurna.

4. Buat Saus

Campurkan kecap asin, madu, minyak wijen, dan wijen sangrai.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

5. Sajikan

Potong Rice Paper Shrimp Pancake menjadi beberapa bagian.

Taburi daun bawang, wijen sangrai, serta chili crisp jika suka rasa pedas.

Sajikan bersama saus cocolan.

Tips untuk membuat hidangan ini adalah, ratakan adonan udang setipis mungkin agar matang merata dan rice paper tetap garing. Gunakan api sedang supaya rice paper tidak cepat gosong sebelum udang matang.

Diamkan selama 1-2 menit setelah matang sebelum dipotong agar teksturnya lebih stabil dan tetap renyah. Selain udang, Anda dapat menggunakan ayam cincang, ikan, kepiting, atau campuran udang dan ayam.

Tambahkan wortel parut, jagung manis, atau daun kucai agar rasa dan teksturnya semakin kaya. Jika menyukai rasa pedas, campurkan cabai cincang atau bubuk cabai ke dalam adonan.