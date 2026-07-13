Resep Bayam Dua Telur Ala Resto yang Simpel, Sehat, Gurih Menghangatkan dan Lembut di Setiap Suapan

Resep Bayam Dua Telur Ala Resto yang Simpel, Sehat, dan Cocok Jadi Menu Andalan Keluarga (YOUTUBE DEVINA)
JawaPos.com - Hidangan rumahan tak selalu harus rumit untuk terasa istimewa. Perpaduan sayuran segar, kuah gurih yang hangat, serta telur dengan tekstur lembut sering kali menjadi comfort food yang menenangkan.
Bayam dua telur adalah salah satu menu sederhana yang kerap ditemui di restoran Chinese food, namun ternyata sangat mudah dibuat sendiri di rumah dengan rasa yang tak kalah nikmat.
Resep ini dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, yang dikenal menghadirkan masakan praktis dengan teknik sederhana namun hasil rasa tetap maksimal dan konsisten.
Bahan-Bahan
· 200 gr bayam hijau
· 5 siung bawang putih
· ½ buah bawang bombai
· 1 butir telur ayam
· 1 butir telur asin matang
· 1 sdm saus tiram
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