Resep Sambal Paru Pedas Gurih Ala Rumahan yang Bikin Lahap Ala Devina Hermawan

JawaPos.com - Salah satu resep Sambal paru sering kali jadi menu favorit, tetapi tak sedikit orang ragu memasaknya sendiri karena khawatir bau amis atau teksturnya menjadi alot.

Padahal, dengan teknik yang tepat dan racikan bumbu yang pas, paru sapi bisa diolah menjadi hidangan pedas gurih yang empuk, harum, dan sangat menggugah selera.

Sajian ini cocok disantap dengan nasi putih hangat dan menjadi lauk andalan untuk makan bersama keluarga.

Resep sambal paru ini dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, yang dikenal dengan panduan memasak detail agar hasil masakan rumahan tetap maksimal dan konsisten rasanya.

Bahan Marinasi

· 400 gr paru sapi

· 1 sdm garam

· 4 sdm tapioka

Bahan Bumbu Halus